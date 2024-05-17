İlk icraat ayrımcılık: İBB 99 binayı geri alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından partisi CHP'nin İBB Meclisi’nde çoğunluğu yakalamasıyla birlikte ayrımcılık kokan icraatlara başladı. Seçimlerden sonra yapılan ilk meclis oturumda kamu yararına vakıf ve belediyelere tahsis edilen binalarla ilgili harekete geçen İmamoğlu, AK Partili ilçe belediyelerindeki 99 binayı geri almak için meclise teklif verdi. Binalar arasında Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörlük Binası, Esenler'deki Adem Baştürk Kültür Merkezi, Ümraniye'deki yüzme havuzu ile Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kültür Merkezi, Pendik'teki kurban satış merkezi yer alıyor.





DAHA ÖNCE DE SATMAK İSTEMİŞ

İmamoğlu’nun geri almak için teklif verdiği binalar arasında Ümraniye Yeşil Vadi Spor Tesisi de var. Temmuz 2023’te satılması için meclise teklif verilmesiyle gelen tesisin satışı, AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedilmişti. Ancak aradan bir yıl dahi geçmeden söz konusu tesisin tahsisini iptal etmek isteyen İBB'ye tepkiler yükselirken Ümraniye Belediyesi de harekete geçti. Belediyenin, 2023 yılında verilen kararda yer alan 10 yıl süre ile tahsis maddesi üzerinden dava açacağı öğrenildi. Söz konusu spor tesisi ve kültür merkezinin yapılan yatırımlarla vatandaşın faydalandığı alanlar haline getirildiğine dikkat çekilirken, kamu yararına hizmet veren yapıların geri alınmasıyla ilgili hukuksuzluğun giderilmesi için gerekli mücadelelerin başlatılacağı bildirildi.





KAMU YARARI YOK

İBB'nin geri istediği Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörlük Binası da tartışmalara neden oldu. Kararların kamu yararı gözetilmeden alındığını anlatan AK Partili meclis üyesi Av. Ali Cengiz Yılmaz, “Bu işlemler ya mevcutta AK Parti’de olan ya da AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerde uygulanıyor. Bunun en üzücü örneklerinden biri de Fatih Sultan Mehmet Han’ın bizzat kendi vakfına ait FSMVÜ idari binasında yaşandı. İBB üniversite hizmeti verilen binanın tahsisini iptal etti" dedi.





Merkezi zaten kullanıyordu

Esenler’deki Adem Baştürk Kültür Merkezi'yle ilgili konuşan Belediye Başkanı Tevfik Göksu, meclis kararı olmasına rağmen tahsisin 5 yıldır İBB tarafından yapılmadığını söyledi. Göksu şöyle konuştu: “İBB, İSPARK’ları tüm gelirleriyle birlikte CHP’li belediyelere tahsis ederken, tamamen halka hizmet edecek Adem Baştürk Kültür Merkezi’ni Esenler Belediyesi’ne tahsis etmedi. Bu merkez, son 5 yılda hiçbir zaman belediyemizce kullanılmadı. 2019’dan bugüne, merkez İBB tarafından işletiliyor, bunu da İBB’nin kültür sanat sayfasındaki etkinliklerde görmek mümkün.”



