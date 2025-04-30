İlk ödeme Anneler Günü’nde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Nisan'da başvuruları başlayan doğum yardımlarına 287 bin 518 ailenin başvurduğunu söyledi. Göktaş, ilk ödemelerin Anneler Günü’nde yapılacağını açıkladı. Göktaş, önceki gün toplanan kabinenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğum Destek Sistemi'ne başvurulara ilişkin soru üzerine Göktaş, doğum yardımı miktarını güncelleyip geliştirdiklerini hatırlattı. Göktaş, bu kapsamda 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lialık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verileceğinin altını çizdi.

Doğum destek ödemelerinin, çocuklar 5 yaşına gelene kadar kesintisiz süreceğini belirten Göktaş, 8 Nisan'da e-Devlet üzerinden başlayan başvurulara yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, şu ana kadar toplam 287 bin 518 başvuru alındığını bildirdi. Ödemelere ilişkin de bilgi veren Göktaş, “Başvurularda yapacağımız incelemelerin ardından ilk ödemelerimizi Anneler Günü'nün de içerisinde olduğu mayıs ayında annelerimizin hesaplarına yatıracağız” dedi.