İlk toplantısında o araçları savundu

Meclis’te CHP Grubu’na konuşan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu yönetiminin makam araçlarını Genel Merkez önünde “Haram parayla alınmıştır” yazarak sergilemesine tepki gösterdi. Özel, “Sizin her bir damlası helal alın teriyle kazanıp partiye ödediğiniz aidatlarla alınmış arabalara ‘Haram mal’ diyecek kadar yerin dibine geçmişler” dedi.
Yargının mutlak butlan kararı sonrası CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel, CHP Grubu’nu Meclis’te ilk kez topladı. Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştiriler yöneltirken yeni yönetimin Genel Merkez önünde sergilediği ve üzerine “Haram parayla alındı” yazdırdığı araçları savundu. Özel, söz konusu araçların parti üyelerinin aidatlarıyla alındığını savunurken salonda bulunanlara, “Sizin her bir damlası helal alın teriyle kazanıp da partiye ödediğiniz aidatlarla alınmış arabalara ‘Haram mal’ diyecek kadar yerin dibine geçmişler” suçlamasında bulundu.
GEREKLİ İMZA SAYISINI AŞTIK
Kılıçdaroğlu yönetimine karşı olağanüstü kurultay çağrısını yineleyen Özel, delegelerin yoğun şekilde imza verdiğini belirterek, “Partinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür” dedi. Özel, kurultay için gerekli imza sayısının kısa sürede aşıldığını ve delegelerin büyük bölümünün seçimli kurultay istediğini savundu. Toplantıya eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve eski CHP’li milletvekillerinden Musa Çam, Süheyl Batum, Turgut Erdoğan gibi isimler de katıldı. Önder Sav, “Er ya da geç CHP o kurultayı yapacak ve layık olanları göreve getirecek,” açıklamasını yaptı.
İlk kez ikinci yedek parti dedi
- CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha önce CHP'nin kapatılması ya da mutlak butlan sonrasında CHP'den ayrılması durumları için "yedek parti" hazırlığından söz eden Özel, ilk kez "ikinci yedek parti" ifadesini kullandı. Özel, "Yeni partiyi biz hep felaket senaryosu için düşündük. Ama yedek partinin de seçime girememesi halinde ikinci partiyi hazır etmek lazım olabilir" dedi. Özel, buna rağmen CHP'den ayrılma gibi bir planlarının bulunmadığını belirterek, mücadeleyi parti içinde sürdüreceklerini söyledi.