İlk toplantısında o araçları savundu

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha önce CHP'nin kapatılması ya da mutlak butlan sonrasında CHP'den ayrılması durumları için "yedek parti" hazırlığından söz eden Özel, ilk kez "ikinci yedek parti" ifadesini kullandı. Özel, "Yeni partiyi biz hep felaket senaryosu için düşündük. Ama yedek partinin de seçime girememesi halinde ikinci partiyi hazır etmek lazım olabilir" dedi. Özel, buna rağmen CHP'den ayrılma gibi bir planlarının bulunmadığını belirterek, mücadeleyi parti içinde sürdüreceklerini söyledi.