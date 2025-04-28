İlk Türk astronot Alper Gezeravcı duyurdu: Türkiye'nin kontrolünde uzay limanı kurulacak

“Bir diğer önemli hedef uzaya erişim ve uzay limanı projesi. Belki bu 10'lu hedef grubunun içerisindeki en stratejik hedeflerden bir tanesi. İnsanlı uzay misyonlarını da bugüne kadar yer almamış bir ülkenin 2018 gibi tarihte kendisine bunu milat edinip, gelecek 10 yıla yönelik olarak koymuş olduğu hedeflerin içerisinde, bu alanda aktif olmamasına rağmen devletinin vizyonunun ne kadar geniş olduğunun net olarak ortaya koyan bir hedef. Cebinizde bugün bütün finans kaynağınız hazır olsun; uzaya göndermek istediğiniz insan ya da bilimsel obje hazır olsun, ‘Hemen bir fırlatma istiyorum' dediğinizde minimum 2-2,5 yıl sıra bekliyorsunuz. Tabi bu normal akışıyla giderse. Bunun içerisinde farklı politik ya da siyasi girdiler olmaz ise. Biz, karada, denizde ve havada koşulsuz bağımsızlığı şiar edinmiş bir ülke, bir milletiz. Bunun yanında şimdi uzayda da koşulsuz bağımsızlığı kendimize şiar edinmiş durumdayız. Buna yönelik olarak hem uzaya yönelik koymuş olduğumuz hedefler hem de son 15 yılda getirmiş olduğumuz savunma sanayinin çok daha ileri noktalara taşınması için bağımsız uzaya erişimimiz elzem. Buna yönelik olarak işin en efektif yapılabildiği Ekvator hattının civarında kendi ülkemiz kontrolünde bir uzay limanı projesi üzerinde çalışıyoruz. Proje, çok ciddi safhaya gelmiş durumda ancak içerisindeki bazı hassasiyetler sebebiyle detaylarını önümüzdeki süreçte devlet büyüklerimiz halkımızla paylaşıyor olacak”