Gündem İmam hatiplilere sapık demişti Şarkıcı Gülşen için ev hapsi ile tahliye kararı
POLİTİKA

İmam hatiplilere 'sapık' demişti: Şarkıcı Gülşen için ev hapsi ile tahliye kararı

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. Üst mahkeme, Gülşen'in tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

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Haber Merkezi DHA
İmam hatiplilere sapık demişti: Şarkıcı Gülşen için ev hapsi ile tahliye kararı
Gülşen

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından 26 Ağustos'ta üst mahkemeye gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu. Dilekçede, Gülşen'in, üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı ve tutuklamanın hiçbir koşulu gerçekleşmediği halde haksız ve hukuka aykırı kararla tutuklandığı belirtilmişti. Gülşen hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesi istenmişti.


ÜST MAHKEME İTİRAZI DEĞERLENDİRDİ

İtirazı üst mahkeme olan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Mahkeme gerekçesinde, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması, tutuklama maddeleri dikkate alındığında alınması muhtemel cezaya ilişkin infaz koşulları da hep birlikte değerlendirildiğinde tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol tedbirleriyle sağlanabileceği nazara alınarak şüphelinin adli kontrol altına alınarak tahliyesine karar verildiği kaydedildi. Kararda adli kontrol tedbirlerine uymadığı takdirde tutuklanacağı ihtar edildi.

Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
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Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
Konserinde LGBT bayrağı açıp 'Beğenmeyen gitsin' diyen şarkıcı Gülşen'in, sahnesinde imam hatiplileri hedef aldığı ortaya çıktı. Gülşen'in bir kişiyle ilgili 'İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor' dediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.


OLAYIN GEÇMİŞİ

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.


İmam hatiplilere sapık diyen şarkıcı Gülşen'e tepkiler dinmiyor
GÜNDEM
İmam hatiplilere sapık diyen şarkıcı Gülşen'e tepkiler dinmiyor

Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi.

Gülşen Çolakoğlu ifadesinde, "Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaşanan olayı zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Memleketimin bütünlüğünü, din, dil, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkenin bütünlüğünü, ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur" demişti.


İmam hatiplileri hedef göstermişti: Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen cezaevine gönderildi
GÜNDEM
İmam hatiplileri hedef göstermişti: Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen cezaevine gönderildi

Hatice'den imam hatiplilerle ilgili ahlaksız sözleriyle gündeme gelen Gülşen'e destek
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Hatice'den imam hatiplilerle ilgili ahlaksız sözleriyle gündeme gelen Gülşen'e destek

Şarkıcı Gülşen Bakırköy Cezaevinde
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Şarkıcı Gülşen Bakırköy Cezaevinde
Konserinde İmam Hatiplilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan şarkıcı Gülşen, Bakırköy Cezaevine getirildi.


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