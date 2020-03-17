İmamoğlu İBB Meclisini toplamak istedi, AK Partili başkanlar korona önlemi kapsamında katılmadı

Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere Türkiye'nin tüm resmi kurumlarında, koronavirüsün yayılmasını önlemek üzere 'çalışmalara ara' kararı verildi.

GÜNDEM Siyasi partiler grup toplantılarını iptal etti

İmamoğlu meclisi toplamak istedi

Vatandaşları bir arada bulunmasını önlemek amacıyla her türlü organizasyon ve oturum da yine tedbirler kapsamında iptal edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün belediye meclisini toplamak için harekete geçti.

GÜNDEM İçişleri Bakanlığınca 81 il "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge: Tüm mekanlar kapatılacak

İçişleri Bakanlığının genelgesi açık

İstanbul'un 39 ilçe belediye başkanını İBB Meclisine çağıran İmamoğlu'nun davetine yalnızca CHP'li belediyeler icabet etti. AK Partili belediye başkanlarının toplantıya, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının 'koronavirüs tedbiri direktifleri' doğrultusunda katılmadığı öğrenildi.