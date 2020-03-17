Gündem İmamoğlu İBB Meclisini toplamak istedi, AK Partili başkanlar korona önlemi kapsamında katılmadı
POLİTİKA

İmamoğlu İBB Meclisini toplamak istedi, AK Partili başkanlar korona önlemi kapsamında katılmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm partilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında grup toplantılarını iptal etmelerine rağmen İBB Meclisini toplamak istedi. İmamoğlu'nun davetine sadece CHP'li ilçe belediye başkanları icabet etti. AK Partili başkanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantıya katılmadı.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
İmamoğlu'nun İBB Meclisi'nde gerçekleştirdiği olağanüstü oturuma AK Partili belediye başkanları katılmadı.
İmamoğlu'nun İBB Meclisi'nde gerçekleştirdiği olağanüstü oturuma AK Partili belediye başkanları katılmadı.

Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere Türkiye'nin tüm resmi kurumlarında, koronavirüsün yayılmasını önlemek üzere 'çalışmalara ara' kararı verildi.

Siyasi partiler grup toplantılarını iptal etti
GÜNDEM
Siyasi partiler grup toplantılarını iptal etti

İmamoğlu meclisi toplamak istedi

Vatandaşları bir arada bulunmasını önlemek amacıyla her türlü organizasyon ve oturum da yine tedbirler kapsamında iptal edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün belediye meclisini toplamak için harekete geçti.

İçişleri Bakanlığınca 81 il "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge: Tüm mekanlar kapatılacak
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığınca 81 il "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge: Tüm mekanlar kapatılacak

İçişleri Bakanlığının genelgesi açık

İstanbul'un 39 ilçe belediye başkanını İBB Meclisine çağıran İmamoğlu'nun davetine yalnızca CHP'li belediyeler icabet etti. AK Partili belediye başkanlarının toplantıya, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının 'koronavirüs tedbiri direktifleri' doğrultusunda katılmadığı öğrenildi.

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