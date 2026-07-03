İmamoğlu salondan atıldı

'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Davanın takviminin uzatılması” talebiyle mahkeme başkanı ile tartışınca salondan çıkarıldı. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan eski Medya A.Ş. Yöneticisi Murat Ongun’un savunmasının yapıldığı duruşma başlangıcında söz alan İmamoğlu, mahkeme başkanının "9 Temmuz’a kadar savunmaları alacağız” sözleri üzerine "9 Temmuz’da bitirmemiz imkansız” çıkışı yaptı. Mahkeme başkanı, "Biz de heyet olarak değerlendirme yaptık. Koyulan kurala müdahale etmeyeceğiz. Sorgu sırasını değiştirmeyeceğiz. Tuncay Yılmaz’ın savunmasını alacağız. Sonrasında sizinle devam edeceğiz. 9’una kadar da biz bu işi tamamlayacağız" dedi. İmamoğlu kendisinin örgüt lideri olarak yargılandığını, bu yüzden en son savunma yapmak istediğini yineledi. Mahkeme başkanının "Sürekli bu konuyu böyle polemik haline getirmeye gerek yok" sözleri karşısında İmamoğlu "Siz yaptınız. Ben yapmadım. Önümüze siz getirdiniz" ifadelerini kullandı. Tartışmaların sürmesi üzerine mahkeme başkanı, İmamoğlu’nun dışarı çıkarılmasını istedi.

MAHKEME BAŞKANI: BURADA SOYTARILIK YAPAMAZSINIZ

İmamoğlu’nun çıkarılmasının ardından CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkeme başkanına "Kararınızı gözden geçirin" diye bağırdı. Mahkeme başkanı, Tanrıkulu ile tepki gösteren diğer kişilerin de salondan çıkarılmasını istedi. Tartışmalar sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın da tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı, “Jandarma arkadaşlar ne bekliyorsunuz? Milletvekili ya da izleyici hiç fark etmez. Dışarı çıkarın. Burada soytarılık yapamazsınız” diye konuştu. İmamoğlu ile söz almadan bağırarak konuşan avukatlar Tora Pekin, Mehmet Can Seyhan ve Deniz Yavuzyılmaz mahkeme salonundan çıkarıldı. Diğer sanık avukatları ise meslektaşları ve İmamoğlu salona alınmadıkça duruşmaya katılmayacaklarını belirterek salonu terk etti. “Savunma susmadı, susmayacak” sloganları atıldı.

ONGUN VE YILMAZ SAVUNMA YAPMADI

Murat Ongun'un avukatı da savunma yapmadan salondan ayrılınca, mahkeme başkanı önceki gün yapılan savunmanın esas alınacağını açıkladı. Savunması alınmak üzere kürsüye çağırılan Tuncay Yılmaz, avukatı salonda olmadığı için savunma yapmayı reddetti. İstanbul 2 No'lu Barosu’ndan görevlendirilen zorunlu müdafi geldikten sonra rahatsızlanarak hastaneye sevk edilen Yılmaz'ın savunması alınamadı. Ardından savunma sırası eski Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e geçti.











