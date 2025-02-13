İmralı Heyetinden Pervin Buldan Selahattin Demirtaş ile görüştü

DEM Partili İmralı heyeti, Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş ile 11 Ocak'ta da görüştü. Demirtaş, heyetle görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı. Sürecin demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci olduğunu söyleyen Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Selahattin Demirtaş,

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