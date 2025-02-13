Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İmralı Heyetinden Pervin Buldan Selahattin Demirtaş ile görüştü

İmralı Heyetinden Pervin Buldan Selahattin Demirtaş ile görüştü

16:4313/02/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Pervin Buldan - Selahattin Demirtaş
Pervin Buldan - Selahattin Demirtaş

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi
Pervin Buldan
'ın çözüm arayışlarına ilişkin gelinen son aşama konusunda Demirtaş ve Mızraklı'yı bilgilendirdiği, görüş ve önerilerini aldığı belirtildi.

11 Ocak'ta da görüşmüşlerdi


DEM Partili İmralı heyeti, Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş ile 11 Ocak'ta da görüştü. Demirtaş, heyetle görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı. Sürecin demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci olduğunu söyleyen Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Selahattin Demirtaş,
"Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı"
dedi.

Öcalan'la üçüncü kez görüşülecek


DEM Parti Meclisi (PM) Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler, kayyum atamaları, son dönemde yapılan gözaltı, soruşturmalar ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın açıklayacağı "tarihi mesaj" gündem başlıklarıyla toplandı.


Öcalan’nın açıklamayı nerede, nasıl bir koşulda yapacağıyla ilgili henüz hükümetten geri dönüş olmadı.


16-17 Şubat tarihlerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne gidecek olan DEM Parti İmralı heyeti, bilgilendirme yapmak için Öcalan'la üçüncü kez görüşme talebinde bulunacak.


Tarih ise henüz belli değil. Heyet, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden döndükten sonra Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile durum değerlendirmesi yaparak açıklama yapılıp yapılmayacağına karar verecek. Talabani ve Barzani ile yapılacak görüşmelerin ardından heyetin ayrıca parti içi bilgilendirme yapması ise beklenmiyor.




#Pervin Buldan
#İmralı
#DEM Parti

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI 13 ŞUBAT: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi, frekans bilgileri neler?