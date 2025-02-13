İmralı Heyetinden Pervin Buldan Selahattin Demirtaş ile görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.
11 Ocak'ta da görüşmüşlerdi
Öcalan'la üçüncü kez görüşülecek
DEM Parti Meclisi (PM) Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler, kayyum atamaları, son dönemde yapılan gözaltı, soruşturmalar ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın açıklayacağı "tarihi mesaj" gündem başlıklarıyla toplandı.
Öcalan’nın açıklamayı nerede, nasıl bir koşulda yapacağıyla ilgili henüz hükümetten geri dönüş olmadı.
16-17 Şubat tarihlerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne gidecek olan DEM Parti İmralı heyeti, bilgilendirme yapmak için Öcalan'la üçüncü kez görüşme talebinde bulunacak.
Tarih ise henüz belli değil. Heyet, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden döndükten sonra Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile durum değerlendirmesi yaparak açıklama yapılıp yapılmayacağına karar verecek. Talabani ve Barzani ile yapılacak görüşmelerin ardından heyetin ayrıca parti içi bilgilendirme yapması ise beklenmiyor.