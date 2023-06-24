İnce kumpasına ilk dava

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yönelik kumpas soruşturması tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine sebep olan ‘montaj video’ ve ‘sahte dekont’ paylaşımlarıyla ilgili soruşturmada 5 sanık hakkında 9’ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Aralarında Cevheri Güven, Ali Yeşildağ ve Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar’ın da olduğu 4 şüphelinin dosyası ise ayrılarak terör savcılığına gönderildi.

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, kumpasın FETÖ mensuplarınca hazırlandığı, söz konusu eylemin ise “anayasal demokratik seçim sürecinin sağlıklı işlemesine ve bu yolla demokratik toplum düzenine yönelik hukuka aykırı bir müdahale girişimi niteliğinde olduğu” vurgulandı.

9’AR YIL HAPİS İSTENDİ

Soruşturmayı 3 bölüme ayıran savcılık, öncelikli olarak tutuklu bulunan kişilerle ilgili soruşturmayı tamamladı. İnce’ye ait olduğu iddiasıyla montajlanmış uygunsuz görüntüleri paylaşan tutuklu 5 sanık hakkında “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçlarından 9’ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

4 KİŞİNİN DOSYASI TERÖRDE

Sahte dekontları paylaşan şüpheliler hakkındaki dosyada da son aşamaya gelindiği belirtilirken, FETÖ’cü Cevheri Güven, Ali Yeşildağ, Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar ve Veli Koçak’la ilgili dosyanın Terör Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildiği, soruşturmanın terör kapsamında yürütüldüğü öğrenildi. Başsavcılığın 5 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, söz konusu montaj görüntüler ve sahte dekontların, İnce’nin adaylıktan çekilmesini sağlamak için FETÖ mensupları tarafından hazırlandığının anlaşıldığı bildirildi. FETÖ’cüler tarafından hazırlanan bu görüntü ve dekontların sosyal medyada yayılması sağlanarak İnce’nin toplum nezdindeki şeref, onur ve saygınlığına saldırıda bulunulduğu ifade edildi. İnce’nin siyasi iktidara yakın çevrelerle iş birliği yaptığı yönünde sosyal medya ve internet mecralarında paylaşımların yapıldığı ve hakkında olumsuz yönde algı süreci yürütüldüğünün tespit edildiği aktarıldı.











