Gündem İndirim sırası konut kiralarında En çok öğrenciler bekliyor
ANKARA

İndirim sırası konut kiralarında: En çok öğrenciler bekliyor

Pandemi sonrası artan taleplerle birlikte yükselen konut kiraları, bir de döviz spekülasyonlarıyla artışa geçti. Döviz karşısında Türk Lirası’nın değer kazanmasıyla birlikte gözler konut kiralarına çevrildi. Konut kiralarının düşmesini en çok öğrenciler bekliyor.

Abone Ol Google News
Muhammed Kurtar Yeni Şafak
​İndirim sırası konut kiralarında: En çok öğrenciler bekliyor
Öğrenciler, döviz artışını bahane ederek kira fiyatlarını yükselten ev sahiplerinden indirim yapmasını bekliyor.

Pandemi sonrası artan taleplerle birlikte yükselen konut kiraları, bir de döviz spekülasyonlarıyla artışa geçti. Döviz karşısında Türk Lirası’nın değer kazanmasıyla birlikte gözler konut kiralarına çevrildi. Konut kiralarının düşmesini en çok öğrenciler bekliyor.

Yeni Şafak, üniversite öğrencilerinin evlerine konuk oldu, taleplerini dinledi. Ankara Balgat’ta 3+1 evde 6 kişi yaşayan öğrenciler, öğrenim kredilerinin büyük bir bölümünü barınma ihtiyaçlarına harcadıklarını vurguladı.

"ÖĞRENİM KREDİLERİMİZ KİRAYA GİDİYOR"

Muhammed Fatih Tekin, “Kiralarda indirime gidilmesi öğrencilere yapılabilecek en büyük maddi destek olur. Birçok öğrenci gibi bizler de öğrenim kredisi ve burs alıyoruz. Kredilerimizin büyük bir bölümünü barınma ihtiyaçlarımıza harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrasında ev kiralamakta güçlük çektiklerine vurgu yapan Tekin, “Pandemi yasakları sonrası okulların açılmasıyla birlikte uygun fiyatlarda ev bulmakta güçlük çektik. Yaklaşık bir ay ev aradık. Bir de artan döviz kuruyla beraber ev kiraları tırmandı” dedi.

ÖNCE PANDEMİ ŞİMDİ DÖVİZ BAHANESİ

Bir diğer ev arkadaşı Burak Kızılkaya, 3 kişilik evde 6 kişi yaşadıklarını belirterek, “Ancak bu şekilde üstesinden gelebiliyoruz. Önce pandemi şimdiyse döviz bahane edilerek kiralar arttı. Son günlerde dolar düştü ama kiralar düşmüyor. Kiralarda hafifleme olsa bir ev daha kiralayacağız ve daha rahat bir yaşamımız olacak. Evimizin odalarında 2’şer kişi kalıyoruz” dedi.

Fahiş kira fiyatlarıyla gündemden düşmeyen ev sahiplerini üzen haber: Kiracılara en fazla yüzde 15,78 zam yapabilir
EKONOMİ
Fahiş kira fiyatlarıyla gündemden düşmeyen ev sahiplerini üzen haber: Kiracılara en fazla yüzde 15,78 zam yapabilir

Konutta kiralar uçtu: Yedi ilde yüzde 50'den fazla artış var
EKONOMİ
Konutta kiralar uçtu: Yedi ilde yüzde 50'den fazla artış var
Rekor kırdı

Rekor kırdı

​Trabzonspor Süper Lig tarihine geçti.
Puanlar paylaşıldı

Puanlar paylaşıldı

​Trabzonspor sahasında Başakşehir ile berabere kaldı.
Almanya’da öğrencilere verilen matematik ödevindeki ırkçı soru tepkiye neden oldu

​Erman Toroğlu, tartışmalı pozisyonu yorumladı.

​Akyazı'da tartışma çıkaran karar.

​Türkiye'nin 25 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Türkiye'de ne olup bittiğinin farkında değil.
55 gün sonra kazandı

55 gün sonra kazandı

​Galatasaray, Antalyaspor karşısında galibiyeti hatırladı.

Bakan Koca: Vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sert iniş-çıkışlara neden olacak bir şey yoktu.

​James Webb Uzay Teleskobu'nun yolculuğu başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.