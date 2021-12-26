​İndirim sırası konut kiralarında: En çok öğrenciler bekliyor

Pandemi sonrası artan taleplerle birlikte yükselen konut kiraları, bir de döviz spekülasyonlarıyla artışa geçti. Döviz karşısında Türk Lirası’nın değer kazanmasıyla birlikte gözler konut kiralarına çevrildi. Konut kiralarının düşmesini en çok öğrenciler bekliyor.

Yeni Şafak, üniversite öğrencilerinin evlerine konuk oldu, taleplerini dinledi. Ankara Balgat’ta 3+1 evde 6 kişi yaşayan öğrenciler, öğrenim kredilerinin büyük bir bölümünü barınma ihtiyaçlarına harcadıklarını vurguladı.

"ÖĞRENİM KREDİLERİMİZ KİRAYA GİDİYOR"

Muhammed Fatih Tekin, “Kiralarda indirime gidilmesi öğrencilere yapılabilecek en büyük maddi destek olur. Birçok öğrenci gibi bizler de öğrenim kredisi ve burs alıyoruz. Kredilerimizin büyük bir bölümünü barınma ihtiyaçlarımıza harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Pandemi sonrasında ev kiralamakta güçlük çektiklerine vurgu yapan Tekin, “Pandemi yasakları sonrası okulların açılmasıyla birlikte uygun fiyatlarda ev bulmakta güçlük çektik. Yaklaşık bir ay ev aradık. Bir de artan döviz kuruyla beraber ev kiraları tırmandı” dedi.

ÖNCE PANDEMİ ŞİMDİ DÖVİZ BAHANESİ

Bir diğer ev arkadaşı Burak Kızılkaya, 3 kişilik evde 6 kişi yaşadıklarını belirterek, “Ancak bu şekilde üstesinden gelebiliyoruz. Önce pandemi şimdiyse döviz bahane edilerek kiralar arttı. Son günlerde dolar düştü ama kiralar düşmüyor. Kiralarda hafifleme olsa bir ev daha kiralayacağız ve daha rahat bir yaşamımız olacak. Evimizin odalarında 2’şer kişi kalıyoruz” dedi.

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