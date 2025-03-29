İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nden farkları yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerikan yayın organı CNN ve İngiliz yayın organı BBC’ye açıklamalarda bulunarak Türkiye’yi şikâyet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirerek, ‘siyasi mandacılık istemekle’ suçladı. 9. Milli İrade İftarında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde İBB’deki yolsuzluk operasyonu sonrasında yaşanan olaylar vardı. CHP yönetimini sert bir dille eleştiren Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:





NE ZAMAN İTİRAZ ETSEK DEVREYE GİRİYORLAR

Türkiye ne zaman kendisine biçilen konuma itiraz etse kökü dışarıda bazı kirli odaklar tarafından hedefe konulmuştur. Cumhuriyet tarihinde buna defalarca şahit olduk. Cumhuriyet mitingleri, 7 Şubat MİT krizi, Gezi'deki sokak terörü, 15 Temmuz ihanetiyle bunu yaşadık ve gördük. Bizi kendi iç meselelerimizle meşgul etmek için her yolu denediler ve her yolu hala deniyorlar. İstanbul merkezli yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında yaşanan olayları bu fotoğraftan bağımsız değerlendiremeyiz.





HEDEFLERİNE ULAŞAMADILAR

CHP Genel Başkanının isim vererek yerli ve milli markaları tehdit etmesini bunlardan ayrı göremeyiz. Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar. Polisimizin soğukkanlılığı, kararlı tutumu, milletimizin sağduyulu tavrı zorbalığa maruz kalmalarına rağmen vakarını koruyan gençlerimizin sayesinde tahrik siyaseti hedefine ulaşamadılar.





‘İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ’ BENZETMESİ

Bu sefer Türkiye'yi yabancılara şikâyet etmeye, alenen kötülemeye başladılar. Cumhuriyeti kurmakla övünen partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor. CHP'nin Genel Başkanı Gazze soykırımındaki ikiyüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor. 'Kendimizi terk edilmiş hissettik' diyor. 'Yolsuzluk yapanlara niye destek olmadınız' demeye getiriyor. Bu zat ülkesini yabancılara şikâyet ederken utanmıyor. Mandacı deyince bize öfkeleniyorlar. Sizin söylediklerinizin İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nden ne farkı var?





AİLELER BUNA İZİN VERMEMELİ

Bir avuç belediye soyguncusunun evlatlarının hayatını karartmasına, evlatlarını canlı kalkan olarak öne sürmesine ailelerimiz izin vermesinler. Kandırılmış, marjinal örgütlerin pençesine düşmüş dahi olsa bizim millet düşmanlarına kaptıracağımız tek bir gencimiz olamaz.





SDG güçleri eritilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için başlatılan süreçte Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması için her türlü desteğe hazır olduğunun altını çizdi. Görüşmede, Karadeniz'de ticari seyrüsefer emniyeti için atılacak iyi niyetli adımları desteklediklerini ifade eden Erdoğan, "Karadeniz'in çatışma alanına dönmemesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.





BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde kalıcı huzur ve istikrara kavuşması için Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalışmasının mühim olduğunu vurgulayarak, Suriye'nin birliğini bozmaya yönelik etnik ve mezhebi ayrımcılığı körükleyen gayretlerin bertaraf edilmesi için Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalışabileceğini ifade etti. Görüşmede Erdoğan, Suriye'nin kaynaklarının Suriye yönetimine bırakılması gerektiğini, Türkiye'nin sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin merkezi yönetim bünyesinde eritilmesini desteklediğini, Suriye'nin bundan böyle terör örgütleri için elverişli bir alan olmaktan tamamen çıkartılmasının hayati önemde olduğunu vurguladı.



