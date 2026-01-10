İnsan ticareti suçundan gözaltına alındı

İzmir Bornova Mesleki Eğitim Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Dürdane Tekin, iddiaya göre, 4 Kasım 2025’te Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetiminin ve velilerin bilgisi dışında, ders sırasında okuldan çıkarıp, evine götürerek temizlik yaptırdı. Velilerin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar da öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı, bu durumun çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğu ifade edildi.

VELİLER ŞİKÂYETÇİ OLDU

Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi yönüne kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine dönebildikleri belirtildi. Velilerin şikâyeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayın ardından İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada idari soruşturma başlatıldığı, Dürdane Tekin’in görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Söz konusu kişinin gözaltına alındığı anlatılan açıklamada, adli ve idari sürecin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2026 tarihinde sosyal medya hesaplarında yer alan 6 kız öğrenciyi dersten çıkarıp evini temizlettirdiği iddialarına ilişkin "insan ticareti" suçundan öğretmen D.T. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak gözaltına alınmıştır.”







