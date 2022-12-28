İnternet dolandırıcılarına yönelik dokuz ilde 45 adrese şafak baskını: Onlarca gözaltı var

BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliKASTAMONU °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliSİNOP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı