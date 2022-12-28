İnternet dolandırıcılarına yönelik dokuz ilde 45 adrese şafak baskını: Onlarca gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve ilan sitelerine sahte ilan verip, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 45 kişiyi tespit etti.
Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, Adana merkezli 9 ilde 45 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alan polis, dijital materyallere de el koydu. Adana’da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgu için emniyete götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana’ya getirileceği bildirildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadenizin iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, bugün beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21-50 kgm2), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı uyarısı yapıldı.
Açıklamada, perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimleri 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21–50 kgm2 ), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARAParçalı doğusu çok bulutlu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.EDİRNE °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliİSTANBUL °C, 13°CParçalı çok bulutluKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliKOCAELİ °C, 14°CParçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu
EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliDENİZLİ °C, 15°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliANTALYA °C, 19°CAz bulutluISPARTA °C, 13°CAz bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliMERSİN °C, 18°CAz bulutlu
İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 8°CAz bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliESKİŞEHİR °C, 7°CAz bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliKAYSERİ °C, 5°CAz bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliKONYA °C, 9°CAz bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliKASTAMONU °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliSİNOP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur, yüksekleri kat yağışlıSAMSUN °C, 10°CÇok bulutlu, yağmurluTOKAT °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AĞRI °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliERZURUM °C, 0°CÇok bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliVAN °C, 4°CÇok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 10°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
Meteoroloji saat verip peş peşe uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Ocak ayına sayılı günler kala kış etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise peş peşe uyarı geliyor. Bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. İşte il il ülke genelinde hava durumu..
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Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D130 Kara Yolu, İzmit istikameti, Karadenizliler Mahallesi, Kullar Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan 41 AJC 593 plakalı beton mikseri sürücüsü İ.K. ile 41 AAZ 957 Honda marka otomobil sürücüsü E.Y. çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle beton mikserinin sürücüsü İ.K. direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından aracıyla beraber 10 metre yükseklikteki köprüden demir bariyerleri aşarak otomobil tamir bakım servisinin bahçesine düştü.
Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan beton mikser sürücüsü İ.K. ve yanında bulunan oğlu K.K.’yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ayrıca ambulansa alınan otomobil sürücüsü E.Y. de hastaneye kaldırıldı.
Beton mikserinin köprüden düşmenin şiddetiyle otomobil tamir bakım servisinin binasının duvarına ve camlarına da zarar verdiği görüldü. Ayrıca kazaya karışan otomobil de kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'de feci kaza: Beton mikseri 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde şerit ihlali yapan beton mikseri, karşı yönden gelen otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten iş yerinin bahçesine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.