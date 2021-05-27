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İSTANBUL

İnternet dolandırıcısı çete 136 dolandırıcılık olayında 3 milyon lira haksız kazanç elde etmiş

İstanbul merkezli 12 ilde internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenerek çökertilen çetenin, 119’u İstanbul, 17’si diğer illerde olmak üzere toplam 136 dolandırıcılık olayından 3 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
İnternet dolandırıcısı çete 136 dolandırıcılık olayında 3 milyon lira haksız kazanç elde etmiş
Şüphelilerin kargo firmalarına gelen ürünleri sahte kimliklerle aldıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye İstanbul merkezli 12 ilde belirlenen 42 adrese eş zamanlı baskın yaparak, operasyon düzenledi. Operasyonda 4’ü 18 yaşından küçük 59 çete üyesi yakalanarak, gözaltına alındı.

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Operasyonda çete lideri Doğukan E.’nin evinde yapılan aramalarda 1 adet kaleşnikof marka silah, bu silaha ait 2 şarjör ve 30 fişek, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

  • Çetenin 119’u İstanbul, 17’si diğer illerde olmak üzere toplam 136 dolandırıcılık olayı gerçekleştirerek, 3 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

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