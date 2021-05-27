İnternet dolandırıcısı çete 136 dolandırıcılık olayında 3 milyon lira haksız kazanç elde etmiş İstanbul merkezli 12 ilde internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenerek çökertilen çetenin, 119’u İstanbul, 17’si diğer illerde olmak üzere toplam 136 dolandırıcılık olayından 3 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi 27 Mayıs 2021, 15:16 Son Güncelleme: 27 Mayıs 2021, 15:16 DHA