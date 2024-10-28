İnternetten aldığı köpek boyalı çıktı

Diyarbakır’da yaşayan Ümran B., internet üzerinden 'Maltipoo' cinsi olarak satışa çıkarılan ve 'yavru' olduğu belirtilen turuncu renkli köpeği 4 bin liraya satın aldı.
Ümran B.’nin köpeği götürdüğü veteriner ise hayvanın yaşlı olduğunu, 'Maltipoo' cinsi olmadığını ve siyah renkli köpeğin turuncuya boyandığını söyledi.
4 BİN TL’YE ALDI
Ümran B., yaklaşık 2 yıl önce evcil hayvan sahiplendirme sitesi üzerinden İzmir'de yaşayan Buket Y. (25) ve Erencan K. (23) ile iletişime geçerek, 'Maltipoo' cinsi turuncu bir köpek satın almak istediğini söyledi. Buket Y., istediği köpeği otobüsle Ümran B.'ye gönderdi. Ümran B., otobüsle gönderilen köpeği terminalden teslim alıp, şüphelilerin banka hesabına 4 bin TL para gönderdi. Ancak veteriner kontrolünde, köpeğin ne cinsinin ne de renginin belirtildiği gibi olmadığı, hayvanın boyandığı, bu yüzden derisinde de yaralar oluştuğu belirlendi. Ardından Ümran B., köpeği satın aldığı Buket Y. ve Erencan K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şüpheliler Buket Y. ve Erencan K.'nin, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaları talep edildi.
Çalınan altınlar geri geldi
- Başkentte kuyumcuyu soyan hırsızlar yakalandı. 25 Ekim akşamı dükkan kapanırken gelen şüpheliler, kuyumcunun direnmesi üzerine silahına sarıldı. Tabanca tutukluk yaptı ancak dükkana giren 3 şüpheli 1 milyon lira değerinde altın ve kuyumcuya ait otomobili gasp ederek kaçtı. Hırsızlar kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Hırsızların yakalandığı depoda arama yapan polis ekipleri, kaynak makinesinin vidalarının söküldüğünü fark etti. Çalınan altınların kaynak makinesinin içine gizlendiği tespit edildi. Çalınan altınlar ve araba kuyumcuya teslim edildi. Şüphelilere silahı satan dükkan sahibi de gözaltına alındı.