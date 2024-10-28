İnternetten aldığı köpek boyalı çıktı

Ümran B., yaklaşık 2 yıl önce evcil hayvan sahiplendirme sitesi üzerinden İzmir'de yaşayan Buket Y. (25) ve Erencan K. (23) ile iletişime geçerek, 'Maltipoo' cinsi turuncu bir köpek satın almak istediğini söyledi. Buket Y., istediği köpeği otobüsle Ümran B.'ye gönderdi. Ümran B., otobüsle gönderilen köpeği terminalden teslim alıp, şüphelilerin banka hesabına 4 bin TL para gönderdi. Ancak veteriner kontrolünde, köpeğin ne cinsinin ne de renginin belirtildiği gibi olmadığı, hayvanın boyandığı, bu yüzden derisinde de yaralar oluştuğu belirlendi. Ardından Ümran B., köpeği satın aldığı Buket Y. ve Erencan K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şüpheliler Buket Y. ve Erencan K.'nin, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaları talep edildi.