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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Türkiye'de yakalandı

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 6 terörist kıskıvrak yakalandı.

09:55 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 09:56 - 28/01/2024 Pazar
IHA
Şüphelilerden 4'ü sınır dışı edilirken, M.A.B. ve A.S.A. tutuklandı.
Şüphelilerden 4'ü sınır dışı edilirken, M.A.B. ve A.S.A. tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 6 Iraklı DEAŞ üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.


Irak hükümetince haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 6 şüpheli, Seyhan ilçesine bağlı bir adreste saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine şahısların saklandığı eve operasyon yapılarak, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü sınır dışı edilirken, M.A.B. ve A.S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


#Interpol
#DEAŞ
#Adana
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