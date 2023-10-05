|
Gündem

İntihara sürükleyen tefecilere operasyon

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen iki ayrı projeli soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri, insanları tuzaklarına düşüren 2 ayrı tefeci şebekesine operasyon yaptı.

Şahin Şen
04:00 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı operasyonda 3 tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi, 180 bin lira nakit para, mağdurlara at çok sayıda çek, senet ve sözleşmeler ile tefecilerin faizle para verdiği kişilerin isimlerinin yazılı olduğu ajandalar ele geçirildi.

Şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı operasyonda 3 tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi, 180 bin lira nakit para, mağdurlara at çok sayıda çek, senet ve sözleşmeler ile tefecilerin faizle para verdiği kişilerin isimlerinin yazılı olduğu ajandalar ele geçirildi.

Polis ekipleri, abi kardeş olan iki kişinin tefecilerden yüksek faiz karşılığında 560 bin lira borç aldığını belirledi. Tefecilerin 560 bin lira karşılığında 3 milyon lira para istediği kardeşlerden ağabey Mehmet Sabri Ö.’yü sürekli arayıp taciz ve tehdit ettiği açığa çıktı. Baskılara dayanamayan Mehmet Sabri Ö.’nün parayı ödeyemediği ve baskıya dayanamadığı için tefeciler yüzünden intihar ettiği belirlendi.


43 MİLYON LİRA FAİZ ALMIŞLAR

Başka bir tefecilik şebekesinin peşine de düşen polis, bir arkadaşının tefeciden aldığı 6,5 milyon lira için kefil olan kişinin, arkadaşının borcu ödememesi nedeniyle tefeciler tarafından tehdit edildiğini belirledi. 6,5 milyon karşılığında 50 milyon liralık senet imzalatılan mağdurun, şebekenin baskı ve tehditlerinden kurtulmak için tüm malvarlığını sattığı, parayı ödeyip senetlerini aldığı tespit edildi.


HEPSİ YAKALANDI

2 tefeci şebekesini takibe alan ekipler, 14 şüpheliyi yakalamak için İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı operasyonda 3 tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi, 180 bin lira nakit para, mağdurlara at çok sayıda çek, senet ve sözleşmeler ile tefecilerin faizle para verdiği kişilerin isimlerinin yazılı olduğu ajandalar ele geçirildi.


#tefeci
#operasyon
#İstanbul
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kuruluş Osman, 132. bölümüyle yeni sezona bomba gibi giriyor: Oyuncu kadrosu çok ses getirecek