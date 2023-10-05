İntihara sürükleyen tefecilere operasyon

Polis ekipleri, abi kardeş olan iki kişinin tefecilerden yüksek faiz karşılığında 560 bin lira borç aldığını belirledi. Tefecilerin 560 bin lira karşılığında 3 milyon lira para istediği kardeşlerden ağabey Mehmet Sabri Ö.’yü sürekli arayıp taciz ve tehdit ettiği açığa çıktı. Baskılara dayanamayan Mehmet Sabri Ö.’nün parayı ödeyemediği ve baskıya dayanamadığı için tefeciler yüzünden intihar ettiği belirlendi.





43 MİLYON LİRA FAİZ ALMIŞLAR

Başka bir tefecilik şebekesinin peşine de düşen polis, bir arkadaşının tefeciden aldığı 6,5 milyon lira için kefil olan kişinin, arkadaşının borcu ödememesi nedeniyle tefeciler tarafından tehdit edildiğini belirledi. 6,5 milyon karşılığında 50 milyon liralık senet imzalatılan mağdurun, şebekenin baskı ve tehditlerinden kurtulmak için tüm malvarlığını sattığı, parayı ödeyip senetlerini aldığı tespit edildi.





HEPSİ YAKALANDI

2 tefeci şebekesini takibe alan ekipler, 14 şüpheliyi yakalamak için İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı operasyonda 3 tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi, 180 bin lira nakit para, mağdurlara at çok sayıda çek, senet ve sözleşmeler ile tefecilerin faizle para verdiği kişilerin isimlerinin yazılı olduğu ajandalar ele geçirildi.



