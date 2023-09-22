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İntikam planı yapıyorlardı

Barış Boyun suç örgütüne peş peşe operasyon yapan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün intikam timini çökertti.

Şahin Şen
04:00 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Barış Boyun suç örgütünün intikam eylemini kime yapacağı ise şüphelilerin savcılık sorgusunda ortaya çıkacak.

Barış Boyun suç örgütünün intikam eylemini kime yapacağı ise şüphelilerin savcılık sorgusunda ortaya çıkacak.

Örgüt elebaşı Barış Boyun’un, Yunanistan’da 11 Eylül’de infaz edilen adamlarının intikamını almak için talimat gönderdiği belirlendi. Boyun’un, talimatı öldürülen Abdurrahman T. ve Burak T.’nin kardeşleri Ömer F.T. ve Enes T.’ye verdiğini tespit eden ekipler harekete geçti. 19 Eylül’de İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda Barış Boyun suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 85 fişek, bir miktar uyuşturucu ve 430 bin lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer F.T., Enes T., Fatih K., Melih B., Berke Y., Mehmet Ali S., Fuat U., Yusuf A. ve 2 kadın adliyeye sevk edildi.


#suç örgütü
#Yunanistan
#baskın
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