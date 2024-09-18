Irak'ın kuzeyinde 24 terör hedefi vuruldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
24 hedef imha edildi
Açıklamada, harekatla terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedefin imha edildiği aktarıldı.
Yerli ve milli mühimmatla çok sayıda terörist etkisiz
Harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: