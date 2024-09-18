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Irak'ın kuzeyinde 24 terör hedefi vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bölücü terör örgütünce kullanılan mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedefin hava harekatıyla imha edildiğini bildirdi. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." denildi.

22:30 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:05 - 18/09/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

24 hedef imha edildi

Açıklamada, harekatla terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedefin imha edildiği aktarıldı.

Yerli ve milli mühimmatla çok sayıda terörist etkisiz

Harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."


#Milli Savunma Bakanlığı
#Terör örgütü
#Operasyon
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