Gündem Irakın kuzeyinde 8 PKKlı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
ANKARA

Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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