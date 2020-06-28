Irak'ın kuzeyinde Zap'a hava harekatı: Bir terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde Zap'a hava harekatı: Bir terörist etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi 28 Haziran 2020, 12:34 Son Güncelleme: 28 Haziran 2020, 12:40 DHA