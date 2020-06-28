Irak'ın kuzeyinde Zap'a hava harekatı: Bir terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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