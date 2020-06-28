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ANKARA

Irak'ın kuzeyinde Zap'a hava harekatı: Bir terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Zap'a hava harekatı: Bir terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.


Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyindeki hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Irak kuzeyindeki hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik terör hedeflerini tek tek imha ediyor: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Mehmetçik terör hedeflerini tek tek imha ediyor: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mili Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı. MSB'den yapılan açıklamada, 'Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi' denildi.


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