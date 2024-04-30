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Irak'ın kuzeyine hava harekâtı: 5 PKK'lı terörist etkisiz!

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

14:50 - 30/04/2024 Salı
Güncelleme: 14:52 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.




Ayrıntılar geliyor...

#MSB
#terör operasyonu
#PKK
#Irak
1 saat önce
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