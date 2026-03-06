İran’dan açıklama geldi: Türkiye’ye füze atmadık

Hatay'da imha edilen balistik füze.
İran’dan fırlatılan ve Hatay Dörtyol’da imha edilen balistik füze için Ankara’nın uyarıları sürerken Tahran’dan açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye’ye herhangi bir füze fırlatılmadığını savundu. Açıklamada, “İran Silahlı Kuvvetleri, komşu ve dost ülke Türkiye’nin egemenliğine saygı duyuyor ve Türkiye topraklarına yönelik füze fırlatıldığını reddediyor” denildi. Füze saldırısına NATO, BM ve AB’den tepki geldi.
