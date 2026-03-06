İran’dan açıklama geldi: Türkiye’ye füze atmadık

İran Genelkurmay Başkanlığı, İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmata ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye’ye herhangi bir füze fırlatılmadığı belirtilen açıklamada, “İran Silahlı Kuvvetleri, komşu ve dost ülke Türkiye’nin egemenliğine saygı duyuyor ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze fırlatıldığını reddediyor” ifadeleri kullanıldı.