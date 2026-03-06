Yeni Şafak
İran’dan açıklama geldi: Türkiye’ye füze atmadık

04:006/03/2026, Cuma
Hatay'da imha edilen balistik füze.
İran’dan fırlatılan ve Hatay Dörtyol’da imha edilen balistik füze için Ankara’nın uyarıları sürerken Tahran’dan açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye’ye herhangi bir füze fırlatılmadığını savundu. Açıklamada, “İran Silahlı Kuvvetleri, komşu ve dost ülke Türkiye’nin egemenliğine saygı duyuyor ve Türkiye topraklarına yönelik füze fırlatıldığını reddediyor” denildi. Füze saldırısına NATO, BM ve AB’den tepki geldi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmata ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye’ye herhangi bir füze fırlatılmadığı belirtilen açıklamada, “İran Silahlı Kuvvetleri, komşu ve dost ülke Türkiye’nin egemenliğine saygı duyuyor ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze fırlatıldığını reddediyor” ifadeleri kullanıldı.



