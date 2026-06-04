İran'dan Körfez'e füze yağmuru

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), dün sabah saatlerinden itibaren Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) çeşitli noktalara füze saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar, ABD’ye ait savaş uçaklarının önceki gece Hürmüz Boğazı’ndaki Keşm Adası’nda bazı askeri komuta mevkilerine nokta saldırılar düzenlemesinin ardından başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Keşm Adası’na yönelik saldırının DMO tarafından, gerekli izinleri almasına rağmen Hürmüz Boğazı’ndan geçmekte olan bir petrol tankerinin hedef alınmasının ardından yapıldığını bildirdi. DMO ise iddiayı reddederek Körfez ülkelerine yönelik saldırıları ABD’nin saldırısına cevap olarak bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef alarak gerçekleştirdiğini öne sürdü. Kuveyt, BAE ve Bahreyn’den yapılan açıklamada da DMO’nun saldırıları sert bir dille kınanarak bu saldırıların sivil alanları hedef aldığı iddia edildi. Saldırıların ardından Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, DMO tarafından Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na yönelik düzenlenen füze ve kamikaze dron saldırısında bir kişinin öldüğü 63 kişinin yaralandığı ve bildirildi.

KUVEYT HAVALİMANI'NDA GENİŞ ÇAPLI YIKIM

Saldırılar yüzünden uçuşların askıya alındığı belirtilen açıklamada, İran'ın bölgede gerilimi tırmandıran, güvenlik ve istikrarı baltalayan bu saldırılarının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Saldırılar sonrası Kuveyt Havalimanı’ndan paylaşılan görüntülerde füzelerin geniş çaplı bir hasara sebep olduğu görüldü.

HER SALDIRIYA MİSLİYLE CEVAP VERECEĞİZ

İran cephesinde ise Körfez ülkelerindeki sivil alanların hedef alındığına ilişkin açıklamalar reddedilirken DMO’nun füze saldırılarının ABD’ye ait askeri üslere yönelik yapıldığı vurgulandı. Konuya dair İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı’nda bir İran tankerini de vurduğu belirtilerek, saldırıların doğrudan Kuveyt ve Bahreyn topraklarından yapıldığı öne sürüldü. İran Dini Lideri Ayetullah Mucteba Hamaney’in Danışmanı Muhsin Rızai de ABD tarafından yapılacak her saldırıya misliyle cevap vermek için kuvvetlerinin her zaman hazır olduğunu söyledi. Rızai, açıklamasında, "Ne müzakere ne de ateşkes sürecinde ABD'nin aşırı taleplerine izin vermeyeceğiz. Her bir atış ve saldırıya, füze ve dron yağmuruyla karşılık verilecektir. Tarih geriye sarılamaz ve saldırgan hızla cezalandırılacaktır" ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ’DE ORTAK TUTUM ÇAĞRISI

DMO’nun üç ülkeye düzenlediği füze saldırıları, Körfez ülkelerinin yanı sıra diğer bölge ülkelerinin de tepkisine sebep oldu. Saldırıların hedefi olan Kuveyt, Bahreyn ve BAE’nin kınama açıklamalarının ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgedeki son gelişmeler ile mevcut durumu ele aldı. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ise Körfez ülkelerine İran’a karşı ortak ve kararlı bir tutum sergileme çağrısı yaptı.

Trump: İran nükleer silahtan vazgeçti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah üretmemeyi kabul ettiğini söyledi. Trump, konuya dair dün yaptığı açıklamada, İran ile müzakerelerin hızlı ilerlediğini belirterek İran Dini Lideri Ayetullah Mucteba Hamaney'in de müzakerelere doğrudan katıldığını ifade etti. İranlı yetkililerin Hamaney'in alınan kararları onayladığını söylediklerini vurgulayan Trump, "Herhangi bir zamanda Hamaney ile görüşebilirim" cümlelerini sarf etti. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesine de değinen Trump, İsrail'in bu saldırılarından endişe duyduğunu dile getirdi.







