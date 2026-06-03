Hürmüz'de gerilim: İran'dan 'ABD gemisini vurduk' iddiası

İran medyası, İran ordusunun Umman Denizi'nde ABD askeri gemisini hedef aldığını iddia etti
İran medyası, İran ordusunun Umman Denizi'nde ABD'ye ait bir askeri gemiyi hedef aldığını öne sürerken, ABD söz konusu iddiayı reddetti. ABD gemisinin İran'ın karasularına yaklaştığı sırada hedef alındığı ifade edildi.
İran'ın Tesnim Haber Ajansının haberinde, İran ordusunun,
"ABD'nin İran ticari gemilerine yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı düzenlemelerini ihlal etmesi"
nedeniyle bir ABD gemisini hedef aldığı belirtildi.
İran karasularına yaklaştığı sırada hedef alındı
İran karasularına yaklaştığı sırada hedef alındı
Umman Denizi'nde hedef alınan ABD askeri gemisinin
"komuta ve kontrol merkezine"
sahip olduğu ve İran'ın karasularına yaklaştığı sırada hedef alındığı aktarıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Umman Denizi'nde ABD askeri gemisini hedef aldığı iddiası reddedildi.
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