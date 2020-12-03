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ANKARA

​İş dünyasından TSK’ya destek: CHP'li Başarır'ın skandal sözlerine tepkiler sürüyor

İş dünyasından TSK’ya destek

CHP’li Ali Mahir Başarır’ın “Devletin ordusu Katar’a satılmış” şeklindeki sözlerine tepkiler devam ediyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki bir heyet Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu. Heyette TESK, TİSK, Hak-İş, Türk-İş, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen ve Türk Harb-İş Sendikası’ndan temsilciler yer aldı. Akar, Başarır’ın sözlerini, “Akla ziyan” olarak yorumladı. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de heyete teşekkür etti ve hukukun gereğini yapacaklarını söyledi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, heyetin Türkiye’deki örgütlü sivil toplum meslek kuruluşlarının tamamını temsil ettiğini belirterek, her zaman TSK’ye müteşekkir olduklarını söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, heyetin Türkiye’deki örgütlü sivil toplum meslek kuruluşlarının tamamını temsil ettiğini belirterek, her zaman TSK’ye müteşekkir olduklarını söyledi.

TSK aleyhinde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın sözlerinin ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Başkan Vekili Celal Koloğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan’dan oluşan STK temsilcileri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu.

Kepazelik
GÜNDEM
Kepazelik

AKLA ZİYAN BİR HUSUS

  • Milli Savunma Bakanlığı’ndaki görüşmede konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki ifadelere tepki göstererek, şunları söyledi: “Hangi sebeple olursa olsun, birilerinin çıkıp da Silahlı Kuvvetleri, orduyu özne olarak kullanıp onu ‘satılmış’ kelimesi ile yan yana koymaları gerçekten akla ziyan bir husus. Amacı, maksadı, nasılı, nedeni ne olursa olsun bunu şiddetle kınıyor, reddediyoruz. Birilerinin çıkıp kendi amaçları, ihtiyaçları, egosu doğrultusunda böyle cümleler kullanmaları çok yanlış. Tabii ki adalet bunun cevabını verecek ama keşke o kişi çıkıp da ‘Ben bunu demek istemedim. Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim’ deseydi çok daha anlamlı olurdu diye düşünüyoruz.”

CHP'li Başarır hakkında RTÜK incelemesi
GÜNDEM
CHP'li Başarır hakkında RTÜK incelemesi

HİÇ HOŞ OLMADI ÇOK YANLIŞ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de destek ziyaretinden dolayı heyete teşekkür ederek, “Bir milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için ‘satılmıştır’ gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Satılık vekil
GÜNDEM
Satılık vekil

O DARPHANE İCAT EDİLMEDİ

  • TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, heyetin Türkiye’deki örgütlü sivil toplum meslek kuruluşlarının tamamını temsil ettiğini belirterek, her zaman TSK’ye müteşekkir olduklarını söyledi. Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Soydan: “Türk ordusunu ne satın alacak para ne de o parayı basacak darphane henüz icat edilmedi” dedi. STK temsilcileri, sonuna kadar TSK’nın yanında olduklarını söyledi.

Mülkiyeti bakanlıkta

Bakanı Akar, tank palet fabrikasıyla ilgili ortaya atılan asılsız iddialara da sert tepki gösterdi. Akar, “Arifiye’deki fabrikanın mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim” açıklamasını yaptı. Akar, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesi gözetlemek amacıyla kurulan Türk-Rus Ortak Merkezi hakkında da “Şimdi inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak. Türk ve Rus generali beraber çalışacaklar. Orada Türk ve Rus subayları beraber olacaklar ve ateşkesin gözlemlenmesini sağlayacak, ateşkesin kalıcı hale gelmesine gayret gösterecekler” diye konuştu.

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