Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

18:3026/09/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da can pazarı yaşandı. Şanlıurfa-Bozova karayolunun 15’inci kilometresinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Meydana gelen kaza sonucu 20 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İsmail A. idaresindeki 64 ADH 681 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 20 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Minibüste, Adıyaman’da tarlalarda çalıştıktan sonra Şanlıurfa’ya dönen tarım işçilerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Şanlıurfa
#Tarım
#İşçi
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞERONA KADRO SON AÇIKLAMALAR 26 EYLÜL: Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek, açıklama geldi mi?