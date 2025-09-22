Yeni Şafak
Genç sürücü yanarak hayatını kaybetti

16:4022/09/2025, Pazartesi
IHA
Can Akgeyik
Can Akgeyik

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yanarak hayatını kaybederken, minibüsteki 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza,
Şanlıurfa
’nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Beyaz Kule mevkiinde yaşandı. Mehmet P.’nin kullandığı 63 SB 035 plakalı yolcu minibüsü ile Can Akgeyik’in (20) kullandığı 63 SH 694 plakalı Hyundai marka otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil alev aldı


Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil alev aldı. Kaza nedeniyle bölgeye Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine giden ekipler, yanan otomobilde sıkışan genç sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı, yaralanan 14 kişiyi ise ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Ceylanpınar ve Viranşehir’deki hastanelere kaldırdı.



İtfaiye ekipleri, yanan otomobilin sürücüsünü kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen otomobildeki Can Akgeyik’in yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#şanlıurfa
#kaza
#Ceylanpınar
