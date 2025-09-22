Genç sürücü yanarak hayatını kaybetti

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil alev aldı. Kaza nedeniyle bölgeye Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine giden ekipler, yanan otomobilde sıkışan genç sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı, yaralanan 14 kişiyi ise ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Ceylanpınar ve Viranşehir’deki hastanelere kaldırdı.