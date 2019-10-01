İşçilerin maaşına el attı Göreve geldiği günden beri skandallara imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu kez de işçilerin maaşına el attı. Yavaş ve ekibinin belediye şirketlerinde çalışan işçilerin maaşını düşürdüğü iddia edildi.

Haber Merkezi 01 Ekim 2019, 04:00 Yeni Şafak