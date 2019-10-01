Gündem İşçilerin maaşına el attı
ANKARA

İşçilerin maaşına el attı

Göreve geldiği günden beri skandallara imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu kez de işçilerin maaşına el attı. Yavaş ve ekibinin belediye şirketlerinde çalışan işçilerin maaşını düşürdüğü iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

Seçim öncesi “Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız” vaadinde bulunan CHP’li belediyelerde işçi kıyımı farklı bir boyuta taşındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na seçilmesinin ardından sözde tasarruf tedbirleri uygulayan Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tasarruf yöntemi de belli oldu.

İŞTEN ATACAK

  • Muhammed Hanifi Adaş
  • Geçtiğimiz haftalarda işçi kıyımı için düğmeye basan ve aralarında 15 Temmuz gazisi Muhammed Hanifi Adaş’ın da olduğu 65 işçinin işine son veren Yavaş ve ekibi, bayramlarda ikramiyesiz bıraktığı belediye şirketlerinde çalışan işçilerin maaşına gözünü dikti. Yavaş ve ekibinin belediye şirketlerinde çalışan işçilerin maaşını düşürdüğü iddia edildi. Şirketlerde çalışan bazı personellere kendi maaşından düşük bir maaşla çalışması teklif edildi. Teklifi kabul etmeyenlerin işten çıkarılacağı belirtiliyor.

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