|
Gündem

İskenderun Körfezi’nde gerilim birikiyor

“Asrın felaketi” olarak nitelenen iki büyük depremle ilgili AFAD’ın hazırladığı ön rapor tamamlandı. Raporun gerilme analizine göre depremin olduğu faylarda 4-5 bara çıkan gerilim 1 seviyesine kadar azaldı. İskenderun Körfezi’nde ise 1-4 bar aralığında gerilim birikimi var.

Abdullah Sarica
Abdullah Sarica
04:00 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İskenderun Limanı’nda depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın korkuya neden olmuştu. Yangın günlerce süren müdahalenin ardından söndürüldü ve soğutma işlemleri başladı.

İskenderun Limanı’nda depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın korkuya neden olmuştu. Yangın günlerce süren müdahalenin ardından söndürüldü ve soğutma işlemleri başladı.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde dev yıkıma neden olan depremlerle ilgili ön değerlendirme raporunu tamamladı. Rapora göre, Pazarcık’taki 7,7 büyüklüğündeki deprem yerin 8,6 kilometre derinliğinde meydana gelirken, Elbistan’daki 7,6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Pazarcık depremi, sol yanal doğrultu atımlı Ölü Deniz fay zonunun kuzey ucundaki Narlı segmentine rastlarken, Elbistan depremi ise Doğu Anadolu fayından ayrılan bir kol olan Çardak fayına rastladı.

YÜKSEK TEHLİKELİ

Bölgede 1900 yılından 6 Şubat’taki depremlere kadar en büyüğü 6 olmak üzere 224 deprem meydana geldi. 1900 yılı öncesi için ise 75 tane deprem kaydı mevcut. Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre bölge ‘yüksek tehlikeli yer’ kategorisinde bulunuyordu.

DEPREMİN ŞİDDETİ BÜYÜK

  • Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi kullanılarak iki depremin şiddet haritası çıkartıldı. 1’den (hissedilmez) 12’ye (tam yıkım) kadar olan değerlemede, 7.7 büyüklüğündeki depremin şiddeti 11 (aşırı), 7.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti ise 10 (yoğun) olarak hesaplandı.

GERİLME ANALİZİ

AFAD, büyüklükleri 7.8, 7.6 ve 6.7 olarak hesaplanan depremleri kullanarak bölgedeki gerilme durumunu hesapladı. Buna göre, Doğu Anadolu fayı ve Bitlis-Zagros bindirme kuşağının kesişimi ile Malatya Ovası arasında kalan bölgede gerilim biriktiği gözlendi. Bu kesişimin hemen güneybatısında yer alan ve aynı fayon Çelikhan-Erkenek segmenti üzerinde gerilim birikiyor. Kahramanmaraş Göksun’da başlayan gerilimin batıya doğru azaldığı görülüyor. İskenderun Körfezi’nde de yine gerilim birikimi artıyor.


#Deprem
#İskenderun Körfezi
#AFAD
#Kahramanmaraş
2 saat önce
default-profile-img
İskenderun Körfezi’nde gerilim birikiyor
Türkiye’ye dua: İslam ülkelerinde gıyabi cenaze namazları kılınarak yardım toplandı
Bağışlar dijitalden de gidiyor
709 sefer 126 bin tahliye: THY depremin yaralarını sarmaya devam ediyor
20 dakikada bir ev üretiyorlar
Fabrikalar üretimi konteynere çevirdi: Jeneratör, soba ve çadır için de yoğun mesai
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.