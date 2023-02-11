İskenderun Körfezi’nde gerilim birikiyor

AFAD, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde dev yıkıma neden olan depremlerle ilgili ön değerlendirme raporunu tamamladı. Rapora göre, Pazarcık’taki 7,7 büyüklüğündeki deprem yerin 8,6 kilometre derinliğinde meydana gelirken, Elbistan’daki 7,6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Pazarcık depremi, sol yanal doğrultu atımlı Ölü Deniz fay zonunun kuzey ucundaki Narlı segmentine rastlarken, Elbistan depremi ise Doğu Anadolu fayından ayrılan bir kol olan Çardak fayına rastladı.

YÜKSEK TEHLİKELİ

Bölgede 1900 yılından 6 Şubat’taki depremlere kadar en büyüğü 6 olmak üzere 224 deprem meydana geldi. 1900 yılı öncesi için ise 75 tane deprem kaydı mevcut. Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre bölge ‘yüksek tehlikeli yer’ kategorisinde bulunuyordu.

DEPREMİN ŞİDDETİ BÜYÜK

Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi kullanılarak iki depremin şiddet haritası çıkartıldı. 1’den (hissedilmez) 12’ye (tam yıkım) kadar olan değerlemede, 7.7 büyüklüğündeki depremin şiddeti 11 (aşırı), 7.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti ise 10 (yoğun) olarak hesaplandı.

GERİLME ANALİZİ

AFAD, büyüklükleri 7.8, 7.6 ve 6.7 olarak hesaplanan depremleri kullanarak bölgedeki gerilme durumunu hesapladı. Buna göre, Doğu Anadolu fayı ve Bitlis-Zagros bindirme kuşağının kesişimi ile Malatya Ovası arasında kalan bölgede gerilim biriktiği gözlendi. Bu kesişimin hemen güneybatısında yer alan ve aynı fayon Çelikhan-Erkenek segmenti üzerinde gerilim birikiyor. Kahramanmaraş Göksun’da başlayan gerilimin batıya doğru azaldığı görülüyor. İskenderun Körfezi’nde de yine gerilim birikimi artıyor.



