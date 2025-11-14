İskenderun’da aranan 2 şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun Kocatepe Mahallesinde meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama olayı ile ilgili olarak olayın şüphelisi H.İ. ile M.B. adli 2 şahıs yakalandı.