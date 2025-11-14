Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
İskenderun’da aranan 2 şahıs yakalandı

İskenderun’da aranan 2 şahıs yakalandı

17:4114/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Hatay'da aranan 2 kişi yakalandı
Hatay'da aranan 2 kişi yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada kasten adam öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması şüphelisi olarak aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun Kocatepe Mahallesinde meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama olayı ile ilgili olarak olayın şüphelisi H.İ. ile M.B. adli 2 şahıs yakalandı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada; 1 adet tüfek ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#Hatay
#İskenderun
#Hatay Emniyet Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2025/5 ataması zimmete düşme sonuçları ne zaman açıklanacak?