İskenderun'da konteyner kent için çalışmalar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde NATO'nun destekleriyle kurulacak konteyner kent çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"İskenderun'da NATO'nun destekleriyle kurulacak konteyner kent için NATO görevlileri ile birlikte çalışmalara devam ediyoruz"
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce
İskenderun'da NATO'nun desteğiyle konteyner kent kuruluyor
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