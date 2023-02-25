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İskenderun'da NATO'nun desteğiyle konteyner kent kuruluyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde NATO'nun destekleriyle kurulacak konteyner kent çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

17:30 . 25/02/2023 Cumartesi
AA
İskenderun'da konteyner kent için çalışmalar devam ediyor.

İskenderun'da konteyner kent için çalışmalar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde NATO'nun destekleriyle kurulacak konteyner kent çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"İskenderun'da NATO'nun destekleriyle kurulacak konteyner kent için NATO görevlileri ile birlikte çalışmalara devam ediyoruz"
ifadelerini kullandı.

#Hatay
#İskenderun
#Kahramanmaraş merkezli deprem
#konteyner kent
#Milli Savunma Bakanlığı
#NATO
1 saat önce
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İskenderun'da NATO'nun desteğiyle konteyner kent kuruluyor
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