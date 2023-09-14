İŞKUR'un 'Yol Arkadaşım' tırı ilk durağı Mardin'de tüm gençleri bekliyor

"İŞKUR faaliyetlerini tanıtmak ve farkındalık yaratmak amacıyla illerimizi ziyaret edeceğiz. Gençlerin aslında burada kendilerini tanımalarını da istiyoruz. Bunun için bazı kişilik ve becerilerine yönelik testler de hazırladık. Onlara ulaşma imkanları da olacak. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirebilmeleri için fotoğraf çekme alanları da oluşturduk. İş ve meslek danışmanlarımızla da görüşerek bilgi alabilecekler. İŞKUR faaliyetlerinden haberdar olabilecekler. Onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Gençlerimize ulaşmak istiyoruz."