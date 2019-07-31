İsmailağa Derneği ile kurbanlarınız talebelere aş yoksullara umut oluyor

Merkezi Fatih Çarşamba’da bulunan İsmailağa Derneği, İslâm âleminin Kurban Bayramı heyecanı yaşadığı şu günlerde, Kurban organizasyonuna yönelik tüm hazırlıklarını tamamladı.

İlmî faaliyetler ve sosyal yardımlar alanında büyük hizmetleri bulunan İsmailağa Derneği, kurban organizasyonunda fıkhî esasları ve temizlik koşullarını her şeyin üzerinde tutuyor.

KURBANLIKLARIN ALIMI

İsmailağa Derneği, Kurbanlık seçimlerinde de son derece hassas… Tüm alımlar uzmanlar nezaretinde yapılıyor ve hayvanların dini şartlara uygunluğunun yanı sıra sağlıklı olmalarına azami dikkat gösteriliyor. Bayram sabahına kadar itinayla muhafaza edilen kurbanlıklar, temizlik koşullarına uygun ve tam teşekküllü tesislerde ehil kasaplarca kesiliyor.

KAMPANYANIN HEDEFİ: TALEBELERE GIDA TEMİNİ

“Kurbanınla Allâh’a Yakın, Kur’ân’a Ses Ol!” sloganıyla çalışmalarına başlayan İsmailağa Derneği, geleceğin teminatı olan ilim yolcusu talebelerin sağlıklı beslenmelerinde gerekli olan et ihtiyacının temininde hayır sahiplerinin katkılarını bekliyor.

İKİ AYRI AŞEVİNİN YILLIK ET İHTİYACI KARŞILANIYOR.

Uygun koşullarda depolanan etler, günde 3 bin kişilik sıcak yemek üreten iki ayrı aşevinin bir yıllık et ihtiyacı kapsamında değerlendiriliyor. Daimi olarak sürdürülen sosyal yardımlar kapsamında, Kur’ân kursları ve ihtiyaç sahiplerinin hanelerine düzenli et yardımı sağlanıyor.

KOLAY YOLDAN VEKÂLET, TALEBE VE İHTİYAÇ SAHİPLERİYLE PAYLAŞIM.

Kurban ibadetini bağış yaparak yerine getirmek isteyenlere İsmailağa Derneği tarafından büyük kolaylıklar sağlanıyor. Vekâletler, www.ismailagadernegi.org.tr internet sitesi üzerinden online bağış yöntemi ve İsmailağa Derneği’nin “tek iletişim numarası” olan 0850 811 77 77 üzerinden çağrı merkezi yoluyla iletilebiliyor. Kesilen kurbanların etleri, talebelere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

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KESİM VİDEOLARI BAĞIŞÇILARIN CEBİNDE!

Vekâletlerin okunduğu kesim videoları, bağışçıların vekâlet esnasında iletmiş oldukları telefon numaralarına gönderiliyor. Bağış süreci, çağrı merkezi ve online bağış sistemi yoluyla sorunsuz bir şekilde takip edilebiliyor.

SOSYAL YARDIMLAŞMA YOLUNDA KURBAN ÇAĞRISI

Ehl-i Sünnet hassasiyetiyle yürüttüğü çalışmalarıyla İslâm’ı geleceğe taşıyacak nesillerin inşasını gaye edinen İsmailağa Derneği; fıkhî esaslar ve hijyen şartlarına tam bir riayetle yürüttüğü kurban organizasyonuyla, kurbanını talebelerle paylaşmak isteyenler için güvenilir bir adres olarak vekâletlerinizi bekliyor.