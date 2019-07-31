Gündem İsmailağa Derneği ile kurbanlarınız talebelere aş yoksullara umut oluyor
İSTANBUL

İsmailağa Derneği ile kurbanlarınız talebelere aş yoksullara umut oluyor

Yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerinin buluştuğu “Kardeşlik Mevsimi” Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı... İslam’ı geleceğe taşıyacak nesillerin inşasına çalışan ve yardımlaşma anlayışını yaygınlaştırma gayesiyle ilmî ve sosyal alanlarda hizmetleri bulunan İsmailağa Derneği; kurban bağışında bulunmak isteyen hayır sahiplerine büyük kolaylıklar sağlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmailağa Derneği
İsmailağa Derneği

Merkezi Fatih Çarşamba’da bulunan İsmailağa Derneği, İslâm âleminin Kurban Bayramı heyecanı yaşadığı şu günlerde, Kurban organizasyonuna yönelik tüm hazırlıklarını tamamladı.

İlmî faaliyetler ve sosyal yardımlar alanında büyük hizmetleri bulunan İsmailağa Derneği, kurban organizasyonunda fıkhî esasları ve temizlik koşullarını her şeyin üzerinde tutuyor.

KURBANLIKLARIN ALIMI

İsmailağa Derneği, Kurbanlık seçimlerinde de son derece hassas… Tüm alımlar uzmanlar nezaretinde yapılıyor ve hayvanların dini şartlara uygunluğunun yanı sıra sağlıklı olmalarına azami dikkat gösteriliyor. Bayram sabahına kadar itinayla muhafaza edilen kurbanlıklar, temizlik koşullarına uygun ve tam teşekküllü tesislerde ehil kasaplarca kesiliyor.

KAMPANYANIN HEDEFİ: TALEBELERE GIDA TEMİNİ

“Kurbanınla Allâh’a Yakın, Kur’ân’a Ses Ol!” sloganıyla çalışmalarına başlayan İsmailağa Derneği, geleceğin teminatı olan ilim yolcusu talebelerin sağlıklı beslenmelerinde gerekli olan et ihtiyacının temininde hayır sahiplerinin katkılarını bekliyor.

İKİ AYRI AŞEVİNİN YILLIK ET İHTİYACI KARŞILANIYOR.

Uygun koşullarda depolanan etler, günde 3 bin kişilik sıcak yemek üreten iki ayrı aşevinin bir yıllık et ihtiyacı kapsamında değerlendiriliyor. Daimi olarak sürdürülen sosyal yardımlar kapsamında, Kur’ân kursları ve ihtiyaç sahiplerinin hanelerine düzenli et yardımı sağlanıyor.

KOLAY YOLDAN VEKÂLET, TALEBE VE İHTİYAÇ SAHİPLERİYLE PAYLAŞIM.

Kurban ibadetini bağış yaparak yerine getirmek isteyenlere İsmailağa Derneği tarafından büyük kolaylıklar sağlanıyor. Vekâletler, www.ismailagadernegi.org.tr internet sitesi üzerinden online bağış yöntemi ve İsmailağa Derneği’nin “tek iletişim numarası” olan 0850 811 77 77 üzerinden çağrı merkezi yoluyla iletilebiliyor. Kesilen kurbanların etleri, talebelere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

REKLAM

KESİM VİDEOLARI BAĞIŞÇILARIN CEBİNDE!

Vekâletlerin okunduğu kesim videoları, bağışçıların vekâlet esnasında iletmiş oldukları telefon numaralarına gönderiliyor. Bağış süreci, çağrı merkezi ve online bağış sistemi yoluyla sorunsuz bir şekilde takip edilebiliyor.

SOSYAL YARDIMLAŞMA YOLUNDA KURBAN ÇAĞRISI

Ehl-i Sünnet hassasiyetiyle yürüttüğü çalışmalarıyla İslâm’ı geleceğe taşıyacak nesillerin inşasını gaye edinen İsmailağa Derneği; fıkhî esaslar ve hijyen şartlarına tam bir riayetle yürüttüğü kurban organizasyonuyla, kurbanını talebelerle paylaşmak isteyenler için güvenilir bir adres olarak vekâletlerinizi bekliyor.

Türkiyenin en uzunu

Türkiye'nin en uzunu

​1,5 saatlik yol tünel ile 45 dakikaya kadar düşecek.
Barış Koridorunatamamlayıcı rol!

'Barış Koridoru'na
tamamlayıcı rol!

Uzmanlara göre 'güvenli bölge' Türkiye için ara formül.
Sürekli renk değiştiriyor

Sürekli renk değiştiriyor

Mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.
Bahçeli'ye <br>evinde ziyaret

Bahçeli'ye
evinde ziyaret

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Ankara'da görüştü.
Bakan müjdeyi verdi

Bakan müjdeyi verdi

Bor karbür üretimi anlaşmasında sona gelindi.
4. kez<br>el değiştirdi

4. kez
el değiştirdi

​DenizBank Genel Müdürü Ateş açıkladı.

İHA kullanacak

İHA kullanacak

​Belçika, düzensiz göçü önlemek için 3 İHA satın aldı.

İdlib'de 2 çocuk<br>daha katledildi

İdlib'de 2 çocuk
daha katledildi

Rejim ve Rus güçleri Kefer Ziba köyünü hedef aldı.

MİT'in yeni kalesi

MİT'in yeni kalesi

Erdoğan son teknoloji ile donatılan binayı inceledi.
Hariri meclisi toplayamıyor

Hariri meclisi toplayamıyor

​Lübnan'daki hassas dengeler bozulma tehlikesiyle karşı karşıya.
Merdiven zulmü

Merdiven zulmü

​Metrobüs durağında tehlike oluşturan eksiklik.
Anlaşma imzalandı

Anlaşma imzalandı

​İstanbul'un tanıtımı için dev seyahat sitesi ile imzalar atıldı.
Madende göçük

Madende göçük

Kurtarılan 3 işçiden biri hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.