Gündem İspanyanın Türkiyedeki füze savunma misyonunu sürdürme kararı sembolik
ANKARA

İspanya'nın Türkiye'deki füze savunma misyonunu sürdürme kararı sembolik

NATO tarihinin en tartışmalı zirvesini geride bırakırken, ittifak içerisindeki sorunlar gündeme adeta damgasını vurdu. Zirvenin sona erdiği saatlerde İspanya, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdüreceğini resmen açıkladı. Madrid yönetimi geçtiğimiz aylarda bu yönde bir karar alacağının sinyallerini vermişti. Peki, İspanya'nın bu kararı ne anlama geliyor? İspanya, Patriot sistemlerini gerçekten Türkiye'nin hava savunma sistemini korumak için mi İncirlik'te tutuyor? Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, İspanya'ya ait hava savunma sistemlerinin Türkiye'nin güney sınırlarını korumadığını ve bu kararın sembolik olduğunu belirtti.

Hasan Hız Yeni Şafak
NATO misyonu kapsamında İspanya'ya ait hava savunma sistemleri Adana'da konuşlandırıldı.
NATO misyonu kapsamında İspanya'ya ait hava savunma sistemleri Adana'da konuşlandırıldı.

İttifakın 70'inci yılını kutlamak için Londra'da bir araya gelen NATO üyesi ülkelerin liderleri, tarihin belki de en tartışmalı zirvesinde sorunların çözümüne yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

NATO'nun beyin ölümü gerçekleşip gerçekleşmediği, üye ülkelerin savunma harcamaları, Çin ve Rusya tehdidi, Baltık planı bu tartışmaların ana gündemini oluşturdu.
  • Zirvenin sona erdiği saatlerde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'de konuşlu füze savunma misyonundaki varlığını 2020 yılında da sürdüreceğini duyurdu.

Bu kararı yenisafak.com'a değerlendiren Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "İspanya'nın bu sistemlerinin varlığı Türkiye ile birlikteliği göstermesi açısından elbette önemli ama teknik açıdan baktığınızda büyük bir anlam ifade etmiyor. Zaten buradaki Patriot sistemleri, daha çok İncirlik üssündeki varlıkların korunması için orada. İspanyol Patriot PAC-2 bataryası fiziki olarak sadece Adana'yı koruyabiliyor. Teknik olarak Türkiye'nin gerisi için etkin bir yararı yok" değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'ya ait hava savunma sistemlerinin Türkiye topraklarının çok küçük bir bölümünü koruyabildiğini belirten Oğuz, "Bu sistemler Türkiye'yi korumaktan ziyade, NATO sistemlerini korumak için oradalar. NATO'nun İncirlik'teki güçlü varlığı varken, kendi varlıklarını korumamaları zaten düşünülemezdi" vurgusunu yaptı.

Patriot füzeleri 2013 yılında konuşlandırıldı

Türkiye, 2012’de Suriye’den füze tehdidi olduğu gerekçesiyle NATO’dan hava savunma desteği talep etmiş, bunun üzerine NATO, “Active Fence” görev gücü kapsamında Türkiye’ye Patriot füzeleri konuşlandırılması kararı almıştı. İlk olarak ABD, Almanya ve Hollanda’dan 6 batarya Patriot füzesi Türkiye’nin güney sınırına konuşlandırılmış, bu üç ülkenin farklı zamanlarda füzeleri çekme kararı alması üzerine İspanya 2014’te bir Patriot bataryasını İncirlik’e, İtalya da bir SAMP-T bataryasını Kahramanmaraş’a konuşlandırdı ancak bu bataryaları çekme kararı aldı. Fransa da Temmuz ayında Türkiye'ye SAMP-T bataryası gönderme kararı almış ancak Barış Pınarı Harekatı sonrası bu kararı dondurmuştu.

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