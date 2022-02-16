İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 Mart’ta Türkiye'ye geliyor

İsrail ile normalleşme kapsamında beklenen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un ziyaret takvimi netleşti. Herzog, 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye’ye geliyor.

Herzog’un ziyareti öncesi, ziyaret planlamalarını ele almak üzere Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyet Filistin ve İsrail’i ziyaret edecek.

Sedat Önal

MAHMUD ABBAS’LA GÖRÜŞECEKLER

Kalın ve Önal’ın, bugün başlayan ve iki gün sürecek ziyaretlerinin ilk durağı Filistin olacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilecek olan heyet, Filistin makamlarıyla da temaslarda bulunacak. Filistin temasları ardından heyet, İsrail makamlarıyla bir araya gelerek İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog’un Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını ele alacak.

Mahmud Abbasn

LİDERLER ZİRVESİ PLANLANACAK

Kalın ve Önal başkanlığındaki Türk heyet İsrail’de siyasi istişarelerde de bulunacak. Heyet İsrail ziyareti sırasında İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz ile İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi Genel Müdürü Eyal Shviki’nin yanısıra İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililerle de görüşecekler.

Söz konusu ön temaslarda iki ülke arasındaki sorunlu alanlar ayrıntılı olarak görüşülerek liderlerin zirvesine zemin hazırlanacak. İsrail ile Türkiye arasında başta Filistin’e yönelik işgal politikası, Kudüs sorunu yanında başta Doğu Akdeniz ve enerji hatları olmak üzere bölgesel meselelerin detaylı olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

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İbrahim Kalın

Önce Filistin

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyaretinin planlamaları doğrultusunda her iki tarafın da temsilciler görevlendirmesi bekleniyordu. Geçen hafta İsrail basınına, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz’in Herzog’un ziyareti için hazırlık yapmak için geçen ay Türkiye’ye geldiği bilgisi yansıdı. Ushpiz’in Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldiği, bu süreçte Ankara’daki İsrail maslahatgüzarı Irit Lillian’ın da Kalın ile yakın bir ilişki kurduğu öne sürülmüştü. Kalın ve Önal’ın ziyareti bu doğrultuda iade-i ziyaret olması bakımından da öne çıkıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinin çerçevesinin de bu görüşmelerde netleştirilmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ BİR MESAJ

Kalın ve Önal’ın İsrail ziyareti öncesi Filistin’e gitmesi, önemli bir mesaj olarak görülüyor. Türkiye, İsrail ile normalleşmesinin Filistin davası pahasına olmayacağı tezini net olarak ortaya koymuş durumda ve iki ülke arasındaki normalleşmenin bölgesel barışa hizmet etmesi beklentisinde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bu duruşu şu sözlerle ifade etmişti: “İsrail ile ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, herhangi bir normalleşme, bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz.”

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