İsrail dünyadan dışlanmalı

12:5529/08/2025, Cuma
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "İsrail, artık uluslararası sistemden dışlanması gereken bir statüye girmiştir. Katliamlarını ve yayılmacılığını durdurmak için zorlanmalıdır" ifadesini kullandı.

Oktay, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Filistin'i "Filistinsizleştirerek", tüm Filistin'i ele geçirme niyetinin net bir şekilde ortada olduğunu belirtti.


Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırı, Filistinlilerin soykırıma tabi tutulması, Gazze'nin işgali ve Batı Şeria'yı ele geçirmeye yönelik plan ve eylemlerin, bu durumu açık bir şekilde ortaya koyduğunu dile getiren Oktay, tüm bunların 21. yüzyılda yaşanmasının insanlık ve uluslararası toplum için utanç kaynağı olduğunu kaydetti.


Oktay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen insanlık suçları, İsrail'in tarihine kara bir leke olarak düşmektedir. Gelecek nesiller, bugün yaşananları utanç ve ibret içinde anacaklardır. Netanyahu ve çetesi bir gün mutlaka bunun hesabını verecektir. Bu suçların işlenmesine destek verenler ve ses çıkarmayanlar da tarih nezdinde mahkum olacaktır. İsrail, artık uluslararası sistemden dışlanması gereken bir statüye girmiştir. Katliamlarını ve yayılmacılığını durdurmak için zorlanmalıdır. Türkiye, dünyada Netanyahu hükümetine en sert tepkiyi veren, İsrail'e en ileri yaptırımları uygulayan ve uluslararası toplumu bu soykırımı durdurmak için bir araya getirmeye çalışan ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemiz, dün olduğu gibi bugün de Filistin halkının yanında durmaya devam edecektir."

