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Türkiye sınırında sıcak dakikalar: İsrail savaş uçakları hava sahasını ihlal etti Türk jetleri peş peşe havalandı

Türkiye sınırında sıcak dakikalar: İsrail savaş uçakları hava sahasını ihlal etti Türk jetleri peş peşe havalandı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:5217/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türk hava sahasını ihlal eden İsrail jetlerine TSK anında karşılık verdi.
Türk hava sahasını ihlal eden İsrail jetlerine TSK anında karşılık verdi.

Terör devleti İsrail’in İran’a yönelik gece saatlerindeki saldırısı sırasında, Türkiye sınırında da dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Bazı İsrail savaş uçaklarının Türk hava sahasına yaklaşması üzerine Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar acil olarak havalandı. Yapılan ikazların ardından İsrail uçakları bölgeden uzaklaştı. Olası risklere karşı tüm askeri birlikler alarm durumuna geçirildi.

13 Haziran’da terör devleti İsrail’in İran’daki çeşitli nükleer tesislere yönelik saldırısıyla başlayan çatışmalar beşinci gününe girdi. Savaş süresince iki taraf da yoğun füze saldırıları düzenlemeyi sürdürürken, İsrail'in İran içindeki ajanları aracılığıyla bilim insanlarına yönelik suikastlar gerçekleştirdiği belirtiliyor.


Gerilim tırmanıyor: Dünya nefesini tutmuş durumda


İsrail ile İran arasındaki bu yüksek tansiyon, uluslararası toplum tarafından anbean takip ediliyor. Dünya başkentlerinde diplomatik hareketlilik artarken, olası bölgesel yayılmanın önüne geçilmesi için çağrılar yükseliyor.


Türkiye'den krize müdahale: Diplomatik girişimler ve güvenlik alarm


Ankara, savaşın bölgeye yayılmasını önlemek adına diplomasi trafiğini hızlandırdı. Türkiye, hem taraflarla temas kurarak çatışmanın sona erdirilmesi için girişimlerde bulunuyor hem de kendi sınır güvenliğini en üst seviyeye çıkarmış durumda.



Hava sahasında gergin dakikalar: İsrail uçakları ihlalde bulundu


İsrail’in İran’a saldırdığı ilk gece, Türkiye hava sahasında olağanüstü anlar yaşandı. Bazı İsrail savaş uçaklarının Türk hava sahasına girdiği iddiaları üzerine Türk Hava Kuvvetleri alarma geçti. F-16'lar hızla havalanarak bölgeye yönlendirildi.


F-16’lardan telsiz uyarısı: İsrail uçakları geri çekildi


Türk savaş jetleri, İsrail uçaklarını telsizle uyararak hava sahasını derhal terk etmeleri gerektiğini bildirdi. Bu uyarının ardından İsrail'e ait uçakların Türkiye hava sahasından ayrıldığı açıklandı.


Yeni Şafak yazarı
Yahya Bostan
bugünkü köşesinde o gece yaşananları aktardı.

başlık yazısında Türkiye'nin İsrail jetlerine yönelik hamlesini şöyle anlattı;

"O gece Türk radarları Suriye üzerinde bir hareketlilik algılıyor. Bir düzineden fazla İsrail uçağı (ilk grup) Suriye hava sahasına girip geri dönüyor (Burada aldatmaca yapıyorlar.) Bunun üzerine bölgeyi kontrol için Türk erken uyarı uçakları havalanıyor. İlk grup geri dönünce bu kez İsrailli ikinci, üçüncü gruplar Suriye hava sahasına giriyor. Bunun üzerine Türk hava sahasının korunması, ihlallerin önlenmesi, Türkiye’ye dönük bir tehdit oluşursa bertaraf edilmesi için Türk jetleri de -tedbiren- teyakkuza geçiyor."

TSK teyakkuzda


Türk Silahlı Kuvvetleri, olayın ardından alarm seviyesini koruyor. İlk günden bu yana TSK’ya ait erken uyarı sistemleri ve radarlar aralıksız devrede. Ayrıca, F-16 savaş uçakları olası ihlallere anında yanıt verebilmek için sürekli hazır durumda tutuluyor.


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