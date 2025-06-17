"O gece Türk radarları Suriye üzerinde bir hareketlilik algılıyor. Bir düzineden fazla İsrail uçağı (ilk grup) Suriye hava sahasına girip geri dönüyor (Burada aldatmaca yapıyorlar.) Bunun üzerine bölgeyi kontrol için Türk erken uyarı uçakları havalanıyor. İlk grup geri dönünce bu kez İsrailli ikinci, üçüncü gruplar Suriye hava sahasına giriyor. Bunun üzerine Türk hava sahasının korunması, ihlallerin önlenmesi, Türkiye’ye dönük bir tehdit oluşursa bertaraf edilmesi için Türk jetleri de -tedbiren- teyakkuza geçiyor."