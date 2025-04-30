İsrail soykırımda 'doğurganlık hızını' artırdı: Her ailenin ortalama 3 çocuğu var

Ayşe Keşir, 2023'te Türkiye'de beklenen doğurganlık hızının 2018 projeksiyonunda, 2023 için 1,99 iken, gerçekleşen oranın 1,51 olduğunu ifade ederek, "İlk defa, Türkiye, 2023 yılında OECD ortalamasının altına düştü. OECD ortalaması 1,58" dedi. Ortalamayı yükselten ülkeninse İsrail olduğunu kaydeden Keşir, "İsrail'in doğurganlık hızı 3. Bunu niye söylüyorum? Filistin ve Gazze'de her gün çocuk ölümleri, kadın ölümleri yaşanırken İsrail nüfus artırıcı politikalarıyla kendi doğurganlık hızını 3'e yükseltmiş durumda. Tarih boyunca hiç 2,7'nin altına düşmemiş doğurganlık hızı; 2,7'ye düştüğü 1990'lı yıllarda hemen nüfus artırıcı politikalara geçmiş ve teşvikler uygulamış" dedi.

Keşir, doğurganlık hızında iki kritik eşiğin olduğunu bildirerek, "Birincisi 2,1 eşiği. Bu, şu demek: Doğurganlık hızı 2,1'e düştüğünde artık nüfus durağanlaşıyor, hatta yaşlanıyor. Bir başka kritik eşik de 1,9. Bu, niye önemli? Eğer doğurganlık hızı 1,9'a gerilemişse artık geri döndürülemez bir eşikteyiz demektir. Bu rakamları niye veriyorum? Türkiye'nin doğurganlık hızının 2023 itibarıyla 1,51 olduğunu tekrar hatırlatmak için söylüyorum" dedi. Keşir, İngiltere'de doğurganlık hızının 3 çocuktan 1,5 çocuğa düşmesi yüz on iki yıl sürdüğünü Türkiye'nin 3 çocuktan 1,5 çocuğa düşüşünse otuz iki yılda gerçekleştiğinin altını çizdi.