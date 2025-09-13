İsrail tehdidi giderek büyüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası toplumun İsrail’e uyguladığı baskının yetersiz kaldığını belirterek “Gazze’de sistematik açlıkla oluşturulan soykırım devam etmekte. İsrail’in yayılmacılığı ve tehdidi giderek büyümekte” dedi. Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Roma’da düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

ULUSLARARASI KAMUOYU UYANDI

Fidan, geç de olsa büyük bir uyanma görülen uluslararası kamuoyunun, uluslararası sisteme göre daha hızlı mesafe kat ettiğini vurgulayarak, “İsrail’in yıllar içerisinde uluslararası kamuoyunun gözü önünde oluşturduğu illüzyonun giderek kalkmakta olduğunu görüyoruz. Gerçek yüzünün, gerçek niyetlerinin ortaya çıktığını görüyoruz” diye konuştu. İnsanlığın kutsal kabul ettiği bütün kuralların İsrail tarafından nasıl çiğnendiğini bütün dünyanın gördüğüne işaret eden Fidan, “Dünya, özellikle batı toplumu kendi değerleri açısından bir çatışma içerisinde” dedi.

DAHA ETKİLİ KARARLAR LAZIM

Bakan Fidan, İsrail’in işgali ile Batı değerleri arasındaki çatışmanın daha büyük sonuçlara neden olacağını söyledi. Fidan, uluslararası toplumun ve sistemin daha çok gayret göstermesi gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) daha etkili kararlar alarak İsrail’i durdurması gerektiğini, aksi takdirde büyük ölçüde aşınmış olan uluslararası sistemin tamamıyla çökebileceğini kaydetti.

HEDEFİMİZ TAM ÜYELİK

Türkiye-AB ilişkilerine yönelik Fidan, “AB’ye tam üyelik Türkiye için stratejik bir hedef olmayı sürdürüyor. Bu süreçte AB’den beklentimiz dar siyasi hesaplarla ön yargılı bir tutum takınmaması ve Türkiye-AB üyelik sürecini canlandıracak adımlar içeren bir vizyon geliştirmesidir” ifadelerini kullandı.

Uyanın artık

Katar’ın “barışçıl dış politika izleyen” arabuluculuk faaliyetlerini başarıyla yürüten bir ülke olduğunu aktaran Fidan, İsrail’in yayılmacı politikasının Katar’a kadar uzanmasının, Binyamin Netanyahu’ya göz yuman çevrelerin artık “uyanmasını” sağlaması gerektiğini ifade etti. Bakan Fidan, “Uluslararası toplumu İsrail karşısında gereken önlemleri almaya davet ediyoruz. Son dönemde çok sayıda Batılı ülkenin BM Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklamasından memnuniyet duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.







