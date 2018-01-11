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İSTANBUL

Meteorolojiden sağanak uyarısı! İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir hava durumu

İstanbul, Ankara ve 13 ile yağış uyarısı

Meteoroloji yapılan son hava durumu tahminlerini açıkladı. Ankara öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, İstanbul öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Öte yandan İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Muş, Bingöl, Sivas, Aydın, Muğla, Antalya, Bolu ve Kastamonu için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Haber MerkeziIHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı...
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı...

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların İzmir, Aydın, Muğla ile Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, güney kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı ancak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

11 Ocak 2018 hava durumu...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 9
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 12
  • İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 14
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 18
  • Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) kuvvetli olması bekleniyor. 16
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12
  • Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 13
  • Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı geçeceği, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. 0
  • Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 9

İl il hava durumu için tıklayınız

Ünlü meteorolog İstanbul için tarih verdi
GÜNDEM
Ünlü meteorolog İstanbul için tarih verdi

Muş Ovası'nda sis
FOTOĞRAF11
Title
Muş Ovası'nda sis
Title
Muş Ovası'nda sis
Title
Muş Ovası'nda sis
Title
Muş Ovası'nda sis
Title
Muş Ovası'nda sis
Title
Muş Ovası'nda sis
Title
Muş Ovası'nda sis
Title
Muş Ovası'nda sis
Title
Muş Ovası'nda sis
Title
Muş Ovası'nda sis
Title
Muş Ovası'nda sis
Muş Ovası'nda sis
Muş Ovası'da adeta sisten bir denizi andıran sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.
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