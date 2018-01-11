Ünlü meteorolog İstanbul için tarih verdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için kar tahmini geldi. Prof. Şen, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, bu hafta sonundan başlayarak Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı görüleceğini belirtti. İstanbul için Prof. Şen pazar günü kar yağacağını açıkladı. Prof. Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Pazar günü ve pazartesi günü Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek. Marmara Bölgesi'nin Edirne, Kırklareli ve doğusu da dahil. İstanbul'da Bugün öğleden sonra yağmur başlar, pazar akşamı karla karışık yağmur ve kar olur. Pazartesi öğleden sonra yağmur devam eder" dedi.

REKLAM

REKLAM

'Sömestr tatili kar ile başlayacak'

Prof. Şen mesajında, "Pazar günü gelecek soğuk ve kar çok kuvvetli değil. 20 Ocak'ta gelecek olan sistem daha kuvvetli. 3-4 gün Marmara, Karadeniz başta olmak üzere Anadolu'da kar bırakır. Sömestr tatili kar ile başlayacak görünüyor" tahmininde bulundu.