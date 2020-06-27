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İSTANBUL

İstanbul Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama: Bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangını, müdahale ederek söndürdü. Patlamanın gerçekleştiği ve bitişiğindeki bina, birbirinden ayrıldı. Patlama sonrası yaralı halde bulunan 10 kişi kurtarılarak tedavi altına alınırken, bir yabancı uyruklu vatandaşın ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde patlama meydana geldi.
Tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama sonrası iki bina birbirinden ayrıldı.
İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangını, müdahale ederek söndürdü.

Patlamanın gerçekleştiği ve bitişiğindeki bina, birbirinden ayrıldı.

Patlama yaşanan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu, yan binaların ise camları kırıldı.

İki binanın yanı sıra paraleldeki Sakıp Sabancı Caddesi'nde de bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

10 YARALI VAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama sonrası yangına müdahale ederken, bina içerisinde yaralı halde bulunan 10 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.

Cadde trafiğe kapatılırken aralarında hasar görenlerin de yer aldığı araçlar, bulundukları yerden çekicilerin yardımıyla kaldırıldı.

VALİLİK: BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği'nden patlamayla ilgili açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada şöyle denildi: "Saat 04.55'te Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından dolayı bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edilmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle meydana gelen yangın söndürülmüştür. Binanın üst katlarından panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilmiş, yabancı uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Binada yangın sonrası soğutma çalışmaları tamamlanmış ve tedbir amaçlı olarak tahliye çalışması yapılarak bina boşaltılmıştır. Olay ile ilgili inceleme ve soruşturma yürütülmektedir"

İstanbul Bahçelievler'deki patlama sonrası ilk görüntüler
FOTOĞRAF 12
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İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangını, müdahale ederek söndürdü.
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Patlama binanın bodrum katındaki tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi.
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binanın bodrum katındaki tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde
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İtfaiye ekipleri patlama sonrası yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre, içeride yaralı halde bulunan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Patlama yaşanan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu, yan binaların ise camları kırıldı.
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Binadan yoğun dumanlar yükselirken, ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.
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İstanbul Bahçelievler'deki patlama sonrası ilk görüntüler
İstanbul Bahçelievler'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre, içeride yaralı halde bulunan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


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