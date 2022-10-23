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İSTANBUL

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu: 144 yıl sonra bir ilk

İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nda, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı avukat Filiz Saraç Baro Başkanı seçildi. Saraç, 144 yıllık İstanbul Baro'sunun ilk kadın başkanı oldu.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Barosunun yeni başkanı belli oldu: 144 yıl sonra bir ilk
İstanbul Barosu başkanlığına avukat Filiz Saraç seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, 9 aday yarışırken 144 sandık kuruldu.

56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Sandık görevlileri oy sayımı yaparken, avukatlar kurulan ekrandan sonuçları takip etti.

Seçimde, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç başkan seçildi.

Alkışlarla karşılanan Saraç'a avukatlar sloganlar atarak destek oldu.

AA

Baronun yeni başkanı Filiz Saraç, konuşmasında kendisine bu onuru yaşatan meslektaşlarına teşekkür etti.

İstanbul Barosu'nun 144 yıllık tarihiyle hak mücadelesinin simgesi olduğunu belirten Saraç, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken, 144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olmanın onurunu bana yaşatan İstanbul Baromuza teşekkür ediyorum. Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum. Huzurunda saygıyla eğiliyorum." dedi.

Saraç, daha sonra meslektaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA

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