İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı

21:0012/09/2025, Cuma
Üniversiteden yapılan açıklamada öğretim görevlilerinin, öğrencilerin ve idari personelin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığı belirtildi.
Can Holding’e kara para aklamak, dolandırıcılık, haksız mal edinme gibi iddialarla operasyon düzenlenmiş ve Holding’e bağlı 121 şirkete TMSF tarafından el konulmuştu. Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yönelik karar da belli oldu. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, yönetime kayyum atandığı, üniversitenin mevcut mütevelli heyetinin görevine ise son verildiği bildirildi.

Buna göre, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Av. Mehmet Çiçek kayyum olarak görevlendirildi. Üniversitenin mevcut mütevelli heyetinin görevine ise son verildi.

"Eğitim öğretim faaliyetleri aksamadan devam edecek"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti'nden yapılan açıklamada, üniversitenin eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edeceği belirtilerek, "Hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve avukat Mehmet Çiçek'in yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin bugünkü kararı gereği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu EK-11. Maddesi uyarınca, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını yönetmek ve temsil etmek üzere kayyum olarak atanmaları nedeniyle İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin görevinin sonlandırıldığı bildirildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen heyet olarak bugün itibarıyla göreve başladıklarının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hocalarımızın hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor"

"İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik ve idari kadrosu ile çalışanların haklarına herhangi bir zarar gelmeksizin, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edecek olup hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."



