İstanbul Boğazı sisle kapandı

09:2625/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
IHA
Yoğun sis sabah saatlerinden itibaren yer yer etkisini sürdürürken, havadan dron ile çekilen görüntüler ise İstanbul Boğazı’nda kartpostallık manzaralar oluşturdu.
İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, havadan dron ile görüntülendi. Görüş mesafesini yer yer düşüren ve Boğaz trafiğinde zaman zaman aksamalara neden olan sis bulutlarıyla mega kent adeta beyaza büründü.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran sis, özellikle Boğaz hattına yoğun şekilde hakim oldu. Şehrin iki yakası adeta sis bulutları arasında kaybolurken, görüş mesafesi ise hem kara hem de deniz trafiğinde büyük ölçüde azaldı. Şehrin birçok noktasında etkili olan sis bulutları nedeniyle kıyı şeridinde siluetler görünmez hâle geldi.

