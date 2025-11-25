İstanbul Boğazı sisle kapandı

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran sis, özellikle Boğaz hattına yoğun şekilde hakim oldu. Şehrin iki yakası adeta sis bulutları arasında kaybolurken, görüş mesafesi ise hem kara hem de deniz trafiğinde büyük ölçüde azaldı. Şehrin birçok noktasında etkili olan sis bulutları nedeniyle kıyı şeridinde siluetler görünmez hâle geldi.