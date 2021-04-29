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İSTANBUL

İstanbul Çekmeköy'de erken ezan iddiası: Saate bakmadık ezanı duyunca biz de iftarımızı açtık

İstanbul Çekmeköy'de Soğukpınar Mahallesi sakinleri ezanın erken okunması nedeniyle iftarları 10 dakika önce açtıklarını söyledi. Ezandan kısa süre sonra ise imamın yanlışlıkla ilgili uyarmak için anons yaptığı kaydedildi. Çekmeköy Müftülüğü ise iddiaların aksine böyle bir olayın yaşanmadığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Çekmeköyde erken ezan iddiası: Saate bakmadık ezanı duyunca biz de iftarımızı açtık
Hacı Yüksel Erdoğan Camii

Soğukpınar Mahallesi'nde bulunan Hacı Yüksel Erdoğan Camii'nde mahalle sakinlerinin iddiasına göre akşam ezanı 10 dakika erken okundu. Ezanı duyan bazı mahalle sakinleri iftarlarını erken yaptıkları öne sürüldü. Ezandan kısa süre sonra ise imamın yanlışlıkla ilgili uyarmak için anons yaptığı kaydedildi.

"Saate bakmadık iftarımızı açtık"

İftarını erken açtığını belirten mahalle sakini, "Saate bakmadık. Ezanı duyunca biz de iftarımızı açtık" dedi.

Mahallede oturan Emrah Yıldız ise, "Yaklaşık 10 dakika erken okundu. Herkes şaşırıp balkonlara çıktı. Sonra cami hocamız tekrar çıkarak anons etti. Bir hata oluştuğunu ve ezana da 10 dakika kaldığını söyledi. Daha sonra zamanı gelince tekrar ezan okundu. Tabi doğal olarak etrafımızda oruç açan oldu ezanı duyunca" şeklinde konuştu.

Bir başka mahalle sakini Sait Cansız, "Dışarı çıktım ezan okunuyor. Saatime baktım daha 8-9 dakika var. Ben açmadım ama bizim gelin neredeyse yiyordu. Televizyonu açtım baktım daha vakit vardı. Dolayısı ile ben orucumu açmadım" ifadelerini kullandı.

Çekmeköy Müftülüğü ise iddiaların aksine böyle bir olayın yaşanmadığını belirtti.

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