Gündem Esenyurt TEMde zincirleme kaza 6 araç birbirine girdi
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İstanbul Esenyurt TEM'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi

Esenyurt TEM'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu'nun Esenyurt gişeleri mevkisinde, Ankara istikametine giden Mehmet Y. yönetimindeki 67 AR 025 plakalı kamyon, önce bariyerlere, ardından aynı istikamete giden 5 araca çarptı.

Kazada yaralanan Mehmet Y. araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mehmet Y'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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GÜNDEM
Yeni aldığı aracıyla sosyal medyadan seyir halindeyken yaptığı canlı yayın kötü bitti

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde, bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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