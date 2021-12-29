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İSTANBUL

İstanbul- Fatih tramvay yoluna düşen yolcu sıkıştı: Hastaneye kaldırıldı

Fatih'te tramvay yoluna düşen kişi, tramvayın altında sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul- Fatih tramvay yoluna düşen yolcu sıkıştı: Hastaneye kaldırıldı
İstanbul- Fatih tramvay yoluna düşen yolcu sıkıştı.

Saat 08.30 sıralarında, T1 Bağcılar- Kabataş Tramvay hattı Eminönü istasyonunda meydana geldi.

İstanbul- Fatih tramvay yoluna düşen yolcu sıkıştı.
İstanbul- Fatih tramvay yoluna düşen yolcu sıkıştı.

İddiaya göre; durakta bekleyen kişi, bilinmeyen nedenle perona yaklaşan tramvayın önüne düştü.

İstanbul- Fatih tramvay yoluna düşen yolcu sıkıştı.
İstanbul- Fatih tramvay yoluna düşen yolcu sıkıştı.

Tramvay ile raylar arasında sıkıştı. Kazayı gören görevliler ve çalışanlar yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı tramvayın altından çıkardı.

İstanbul- Fatih tramvay yoluna düşen yolcu sıkıştı.
İstanbul- Fatih tramvay yoluna düşen yolcu sıkıştı.

Hafif yaralı olduğu öğrenilen kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvayın Kabataş yönüne giden seferlerde bir süre aksama yaşandı.

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