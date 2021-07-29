Gündem Çöp kamyonu altında kalan anne ve oğlunun inanılmaz kurtuluşu
İSTANBUL

Çöp kamyonu altında kalan anne ve oğlunun inanılmaz kurtuluşu

İstanbul Esenyurt’ta marketten dönen anne ve 3 yaşındaki oğlu çöp kamyonunun altında kaldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan anne ve oğlunun inanılmaz kurtuluş anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul haber: Çöp kamyonu altında kalan anne ve oğlunun inanılmaz kurtuluşu
Anne ve oğlunun inanılmaz kurtuluş anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Marketten alışverişten dönen anne ve 3 yaşındaki oğlu sokakta çöp toplayan ve bir anda harekete geçen çöp kamyonunun altında kaldı.

Anne ile oğlu yürürken, çocuk bir anda kamyonun önüne atlıyor.
Anne ile oğlu yürürken, çocuk bir anda kamyonun önüne atlıyor.

Kamyon üstlerinde geçti

Üstlerinden kamyon geçen anne ve oğlu inanılmaz şekilde kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu. Olayı gören vatandaşların ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulans ile anne oğlu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Anne çocuğunu kurtarmak için hamle yapıyor ama..
Anne çocuğunu kurtarmak için hamle yapıyor ama..

Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücü ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sarıyer'de çöp kamyonu dehşeti
OYNAT 00:35
Sarıyer'de çöp kamyonu dehşeti
Sarıyer Poligon Mahallesi'nde bu sabah yaşanan olayda çöp kamyonu ortalığı adeta savaş alanına çevirmiş, önce park halindeki araçları ardında bir sitenin bahçesinden geçerek gecekonduya çarpmıştı. Kazada çöp kamyonu şoförü yaralanmıştı. Dehşete düşüren olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Hareket eden çöp kamyonu anne ile çocuğun üzerinden geçti.
Hareket eden çöp kamyonu anne ile çocuğun üzerinden geçti.

Annenin bacağı kırıldı

Olay anını gören bir vatandaş yaşananları anlatarak, “Çocuk yola fırlıyor bir anda. Kadın da hamle yapıyor onu kurtarmak için. O hamle sırasında ayağı kamyonun altında kalıyor. Ambulans alıp götürdü ikisini de. Ölüm tehlikeleri yoktu ama kadının bacağı kırık” dedi.

Mucize eseri kazada ölen olmadı.
Mucize eseri kazada ölen olmadı.


Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun bir anda yola çıkması ve kadının çocuğunu çekmek isterken birlikte kamyonun altında kalmaları yer alıyor.

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